Meloni: «Su click day, migranti e permessi di soggiorno avevamo ragione»

Meloni rivendica l’esposto sul “click day”: inchieste confermano gravi irregolarità e reti criminali dietro i permessi di soggiorno e l’immigrazione clandestina.

ROMA- «Un anno fa, mentre molti gridavano allo scandalo e ci accusavano di fare propaganda, ho presentato un esposto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo per denunciare gravi irregolarità nel sistema – ha precisato la Meloni- del “click day” per i permessi di soggiorno. Da allora sono emerse diverse gravi azioni criminali connesse con il traffico dei permessi di soggiorno. Secondo quanto riportato dalla stampa, arrivano ulteriori conferme inquietanti: identità digitali costruite a tavolino, assunzioni false, legami con i clan, soldi in cambio di accessi illegali nella nostra Nazione. Una rete organizzata e criminale, smascherata grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine». Così, in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando l’inchiesta in Campania su un’organizzazione che lucrava sull’immigrazione clandestina. La premier e leader di Fratelli d’Italia ha quindi concluso il suo intervento con una chiara rivendicazione: «Avevamo ragione. E avevamo il dovere di denunciare», rimarca la premier.

