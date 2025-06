A Napoli, il Festival del Giallo dal 5 all’8 giugno

3 minuti per la lettura

A Napoli, il Festival del Giallo registra un record senza precedenti: 100 autori ospiti, esclusi collettivi e gruppi, 63 eventi ufficiali e oltre 150 persone coinvolte. Quattro giorni per perdersi tra misteri, incontri e storie indimenticabili. Dal 5 all’8 giugno, il Palazzo Belvedere al Vomero si trasforma nel cuore pulsante del noir italiano.

NAPOLI – Una città che vive di storie, una manifestazione che cresce come un romanzo ben congegnato. Alla sua quarta edizione, il Festival del Giallo Città di Napoli — diretto da Ciro Sabatino, presieduto da Maurizio de Giovanni e organizzato dall’Associazione Gialli.it — segna un record senza precedenti: 100 autori ospiti, esclusi collettivi e gruppi, 63 eventi ufficiali e oltre 150 persone coinvolte tra staff, musicisti e collaboratori. Una vera e propria armata del crimine… letterario. Dal 5 all’8 giugno, il Palazzo Belvedere (via Aniello Falcone 122), gioiello architettonico nel cuore del Vomero, diventa la roccaforte della narrativa gialla, noir e crime. Un programma fittissimo che fa di Napoli, almeno per quattro giorni, la capitale indiscussa del giallo italiano.

Festival del Giallo di Napoli: un’apertura da serie TV e un finale da romanzo

Il Festival parte col botto: il cast completo di Uonderbois, la serie Netflix, sarà protagonista dell’inaugurazione, accompagnato dalla creatrice Barbara Petronio. Il viaggio prosegue tra true crime, detective internazionali, incursioni nella noir-fiction spagnola con Susana Martín Gijón e leggende italiane come Andrea Carlo Cappi, Orso Tosco e Francesca Mogavero, che rievoca la sinistra figura della Saponificatrice di Correggio. La serata si chiude sulle note e sulle parole dei cantastorie Michelangelo Iossa e Andrea Raguzzino, in un intreccio tra musica e narrazione.

Sherlock Holmes, nuovi collettivi e Loriano Macchiavelli

Venerdì prende il via l’area collaterale: giocattoli investigativi, scacchi, simulazioni della Polizia Scientifica, visori virtuali per esplorare le edizioni passate e laboratori con le scuole. Ma è anche il giorno dell’esordio ufficiale del Collettivo Scrittori Campani di Crime, uno dei simboli più forti del fermento culturale napoletano. E in serata un ospite d’eccezione: Loriano Macchiavelli, il padre del giallo italiano contemporaneo.

Il sabato del Festival è il cuore pulsante della manifestazione. Gli spazi si riempiono di editori, agenti, direttori di collana, tutti a disposizione del pubblico e degli autori emergenti. Una vera e propria officina del noir, con workshop, incontri, laboratori e conferenze. Riflettori accesi su Piergiorgio Pulixi, Francois Morlupi e lo spagnolo Javier Castillo. Imperdibile il confronto con Luca Crovi, Carlo Lucarelli, Marcello Simoni e Luca Briasco, traduttore ufficiale di Stephen King.

Festival del Giallo di Napoli: gran finale con de Giovanni e 60 autori campani

Domenica la parola d’ordine è una sola: festa. In scena oltre sessanta autori campani, uniti nel primo collettivo regionale italiano di scrittori crime. Una celebrazione del noir partenopeo che guarda al futuro senza dimenticare le radici. A chiudere, Maurizio de Giovanni in uno spettacolo atteso e simbolico, degna conclusione di un evento che si conferma unico nel suo genere.

Napoli, regina del mistero

Non è solo un festival. È un movimento culturale. È la dimostrazione che Napoli sa raccontare e sa raccontarsi. Che il giallo non è solo intrattenimento, ma uno strumento per leggere la realtà. E che, forse, la capitale del noir italiano non è più solo Torino o Milano. Dal Vomero partirà un’onda lunga, fatta di libri, parole e volti. Con la complicità di una città che non smette mai di sorprendere. E il mistero… questa volta non è il delitto. È capire come, da una passione, si può costruire una rivoluzione culturale.