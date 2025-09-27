Torna il Campania Libri Festival

2 minuti per la lettura

Quarta edizione, quattro giornate e quattro testimonial per il Campania Libri Festival dal 2 al 5 ottobre a Napoli

Quarta edizione, quattro giornate e altrettanti testimonial letterari. Sarà l’anno de «Il segno dei 4» al Campania Libri Festival-La fiera dell’editoria, diretto da Ruggero Cappuccio e curato da Massimo Adinolfi. La rassegna, interamente finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, è in programma a Napoli dal 2 al 5 ottobre, negli spazi di Palazzo Reale e in alcune sale della Biblioteca Nazionale ospitata nello stesso sito.

CAMPANIA LIBRI FESTIVAL, I TESTIMONIAL



Diego De Silva, Viola Ardone, Antonella Cilento e Silvio Perrella. Questi i quattro autori che giorno per giorno firmeranno le serate del Festival, dialogando con una serie di ospiti scelti per l’occasione: Carlo Massarini e Carlo Boccadoro, Stefano Bollani, Chiara De Silva, Kento, Marcello Fois, Elena Stancanelli, Alessandro Vanoli, Giuseppe Barbera, Giuseppe Conte e le immagini di Mimmo Paladino, Giuseppe Montesano, la scrittrice spagnola Rosa Montero, Enrico Terrinoni.

TANTI I NOMI DI PRESTIGIO ALLA MANIFESTAZIONE



Tanti i nomi di prestigio del panorama internazionale presenti al Campania Libri 2025: lo scrittore statunitense Richard Ford, i tedeschi Daniela Dröscher e Harald Gilbers, la svedese Elisabeth Åsbrink, i francesi Olivier Guez e Maylis de Kerangal, la spagnola Elvira Lindo, il venezuelano Edgar Borges e lo scrittore, poeta e saggista rumeno Mircea Cărtărescu, più volte in corsa per il Nobel e finalista del Premio Strega europeo 2025 con il suo “Theodoros”. E ancora, la scrittrice tedesca naturalizzata italiana Helena Janeczeck, il regista romeno Cristian Mungiu, Palma d’oro nel 2007 a Cannes, Lama Michel Rinpoche, la sex worker argentina Georgina Orellano, il famoso giornalista spagnolo José Luis Sastre, l’ex ministro della Cultura della Palestina Atef Abu Saif e Sari Bashi, che ha co-fondato e diretto l’ONG israeliana Gisha in difesa dei diritti dei palestinesi, specialmente dei residenti di Gaza.

CAMPANIA LIBRI FESTIVAL TRA GLI OSPITI ANDREA BAJANI



Tra gli italiani, non mancheranno all’appuntamento Andrea Bajani, che lo Strega lo ha conquistato il 3 luglio scorso, Edoardo Albinati con Matteo Garrone e Rocco Ronchi, Francesco Carofiglio, Piergiorgio Pulixi, Emanuele Trevi, Maurizio De Giovanni, Gian Marco Griffi, la vincitrice del Premio Campiello 2025 Wanda Marasco e molti altri

PRESENTI I GRANDI GRUPPI EDITORIALI



Confermano la loro partecipazione al Festival i grandi gruppi editoriali nazionali e gli editori campani. Fianco a fianco, in una varietà di 120 stand, capace di stimolare curiosità e favorire sinergie. Anche con il numeroso pubblico di appassionati lettori. Nella scorsa edizione furono