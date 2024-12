2 minuti per la lettura

I Carabinieri di Nola regalano sorrisi e doni ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Pietà.

NOLA (NAPOLI) – Una mattinata speciale per i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. I carabinieri della Compagnia di Nola, guidati dal Capitano Edgard Pica, hanno regalato sorrisi e un po’ di serenità a dieci piccoli pazienti, di età compresa tra i tre e i sette anni, con una donazione di giochi e regali natalizi.

CARABINIERI DI NOLA REGALANO SORRISI E DONI AI BAMBINI IN OSPEDALE

L’iniziativa, voluta fortemente dal Capitano Edgard Pica, ha avuto un valore simbolico importante. «La vicinanza alle persone, soprattutto a chi vive situazioni di fragilità, è parte integrante della nostra missione», ha sottolineato il Capitano, che ha aggiunto: «Oggi siamo qui non solo come carabinieri, ma come persone desiderose di offrire un momento di serenità e gioia ai bambini e alle loro famiglie».

IL COMMENTO DEL DIRETTORE SANITARIO DELL’OSPEDALE DI NOLA

Un gesto che ha avuto un impatto emozionante. Il Direttore Sanitario dell’ospedale, il dottor Giuseppe Lombardi, presente all’evento, ha commentato con commozione: «È davvero un piacere vedere questa iniziativa, soprattutto perché provengo da una famiglia di carabinieri. Avere la mia ‘famiglia’ qui, in ospedale, è un’emozione unica. Ho visto, inoltre, la luce di quei bambini quando hanno visto i carabinieri in divisa portargli dei doni. Una sensazione indescrivibile, penso che con quest’azione abbiamo portato una carezza e un sorriso a dei bambini meno fortunati di altri. Ringrazio i carabinieri e spero che ci saranno altre occasioni come questa».

La giornata si è così trasformata in un’occasione di condivisione e speranza, unendo i carabinieri, l’ospedale e le famiglie in un gesto di solidarietà che ha regalato ai piccoli pazienti un Natale speciale, lontano dalle loro case ma circondati da affetto e attenzione.