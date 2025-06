Torre Annunziata, a Palazzo Criscuolo le fotografie di Armando Caruso

2 minuti per la lettura

Palazzo Criscuolo si anima con le fotografie di Armando Caruso: una Torre Annunziata da scoprire e amare. La mostra “Diario di provincia” sarà visitabile dal 25 giugno al 31 ottobre 2025.

TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI) – Dal 25 giugno al 31 ottobre 2025, Palazzo Criscuolo spalanca le sue porte a una mostra che non si limita a mostrare immagini, ma ci trascina dentro l’anima pulsante di Torre Annunziata. È il racconto visivo di Armando Caruso, fotografo appassionato e profondo conoscitore della città, che attraverso undici scatti invita a spingersi oltre l’apparenza, oltre la decadenza e i luoghi comuni. Questa non è la solita Torre Annunziata: è una città viva, fatta di contrasti, di luci che si riflettono nelle pietre screpolate, di ombre che disegnano storie di una comunità popolare, fragile ma resistente, intrisa di folklore e tradizione. È una città che non si arrende, che pulsa dietro il volto sbiadito della sua quotidianità.

Caruso non si limita a fotografare, ma indaga, cammina chilometri, cerca il dettaglio che racconta molto più di mille parole. «Fotografo Torre Annunziata perché qui si respira un’energia unica – racconta – nei suoi contrasti, nel movimento nascosto dietro la calma apparente, nel rapporto intenso tra città e mare, nella natura che lotta contro l’urbanizzazione». Queste fotografie nascono da una vera e propria relazione d’amore, da una nostalgia che spinge a tornare, a guardare con occhi sempre nuovi.

Visitare la mostra “Diario di provincia” significa immergersi in un’esperienza che va oltre l’arte: è un invito a sentire la città, a riconoscersi nelle sue ferite e nei suoi colori. Ogni scatto è un frammento di vita, un pezzo di storia che parla di identità, di sfide e di bellezze nascoste di un territorio spesso dimenticato. Palazzo Criscuolo diventa così un luogo di incontro, di riscoperta, di emozione. Una tappa obbligata per chi vuole conoscere davvero Torre Annunziata, non solo con gli occhi, ma con il cuore. Perché queste fotografie non raccontano solo una città: raccontano una comunità, un legame profondo e indissolubile con la propria terra.