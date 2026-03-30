Napoli raccontata nella fotografia contemporanea di Kourtney Roy

2 minuti per la lettura

Failed Postcards from Napoli, la prima mostra fotografica personale della fotografa e regista canadese Kourtney Roy

NAPOLI – Lungo via Toledo, all’interno di un palazzo ottocentesco, la galleria privata Spot Home Gallery ospita la prima mostra fotografica personale della fotografa e regista canadese Kourtney Roy. Un progetto che mira a raccontare Napoli, dove l’artista ha risieduto, tramite un occhio meno superficiale e più “sporco”. Il tutto prodotto e curato dalla Galleria.

L’opera di Kourtney Roy si configura come una radicale riscrittura dell’immaginario napoletano dove la realtà viene sistematicamente sabotata per trasformarsi in un set instabile e profondamente ambiguo che trae forza proprio dalle contraddizioni della città. Attraverso un linguaggio visivo intriso di colori iperreali e un’illuminazione teatrale che evoca costantemente il confine sottile tra l’ironia e l’inquietudine, l’artista decide di abitare fisicamente le proprie visioni incarnando una moltitudine di personaggi femminili fittizi che oscillano tra il grottesco e l’irriverente.

IL CORPO DELL’AUTRICE STRUMENTO PER MAPPARE NAPOLI

In questa esplorazione fotografica denominata Failed Postcards from Napoli il corpo dell’autrice diventa lo strumento per mappare non i monumenti ma gli interstizi urbani e le zone di confine più desolate, spogliando il paesaggio della sua funzione di semplice sfondo per elevarlo a campo di un’esperienza narrativa in divenire. Ogni scatto si presenta come l’incipit di un film sospeso in una tensione vibrante che non esplode mai del tutto, lasciando il significato fluido e aperto a molteplici interpretazioni che sovvertono gli stereotipi culturali per riflettere in ultima analisi sui meccanismi del desiderio e dell’identità.

La galleria, spazio di famiglia, è una casa galleria del tutto dedita alla fotografia contemporanea. La proprietaria di quest’ultima è Cristina Ferraiuolo e dal 2021 espone all’interno di questo spazio conviviale opere di fotografi dai più rinomati agli emergenti , inoltre, è anche una residenza di creazione, in quanto ospita anche gli artisti con cui lavora.

Una piccola perla che merita davvero una visita per lasciarsi sorprendere da una Napoli magnetica e fuori dagli schemi.