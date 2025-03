2 minuti per la lettura

Napoli celebra 2500 anni con un inno che unisce tradizione e innovazione: “Napule è millenaria (official soundtrack)”.

NAPOLI – Napoli celebra il suo 2500° anniversario con un inno che unisce tradizione e innovazione: “Napule è millenaria (official soundtrack)”. Una nuova versione dell’iconico brano di Pino Daniele, pensata per rappresentare la storia e l’anima della città attraverso un linguaggio musicale moderno e avvolgente.

“Napule è millenaria”: il nuovo inno per i 2500 anni di Napoli

Questo omaggio sonoro fonde il mare, il mandolino e l’inconfondibile voce di Pino Daniele con le più raffinate tecniche di elaborazione elettronica. Il risultato è una narrazione musicale che attraversa secoli di cultura, restituendo a Napoli il suo ruolo di crocevia artistico e storico. La colonna sonora sarà il cuore pulsante di un anno di celebrazioni che vedrà oltre 2500 eventi, artisti e luoghi coinvolti. L’obiettivo? Riaffermare Napoli come capitale culturale d’Europa.

La musica che rende eterna Napoli

Prodotta da Alessandro Daniele e Fabrizio Bianco, con il sound design di Diego Capocitti, la colonna sonora “Napule è millenaria” sarà disponibile in digitale dal 7 marzo sotto l’etichetta Sony Music Entertainment Italy. Un’opera che non solo celebra Napoli e la sua storia millenaria, ma che rende omaggio all’anima eterna della città attraverso la musica immortale di Pino Daniele.

Le celebrazioni dei 2500 anni di Napoli

Il sindaco Gaetano Manfredi sottolinea l’importanza di questa ricorrenza, risultato di una programmazione condivisa tra istituzioni, associazioni e realtà imprenditoriali. «Le celebrazioni dei 2500 anni rappresentano il modo per alimentare il protagonismo culturale di Napoli in Italia e nel mondo, riprendendosi il ruolo da capitale europea che meritava, nonché l’occasione per restituire ai napoletani e a migliaia di turisti alcuni luoghi significativi, custodi della memoria e dell’identità collettiva», evidenzia il sindaco Manfredi.

L’assessora al Turismo Teresa Armato evidenzia invece l’ambizione di superare ogni aspettativa. «Questa è l’occasione per far emergere la vitalità e il dinamismo di Napoli, confermandosi come meta culturale e turistica d’eccellenza», osserva l’assessora.

Un tributo a Pino Daniele: la mostra “Spiritual”

Il tributo alla musica partenopea non si ferma qui: tra gli eventi più attesi del calendario c’è “Pino Daniele. Spiritual”, un’esposizione inedita che dal 20 marzo al 6 luglio animerà le sale di Palazzo Reale, raccontando l’eredità artistica del grande cantautore. Promossa dalla Fondazione Pino Daniele, la mostra sarà inaugurata con un evento speciale il 19 marzo, arricchito dalla collaborazione di Rai, Archivio Luce e Fondazione Campania dei Festival.