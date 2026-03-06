2 minuti per la lettura

Napoli abbraccia Sal Da Vinci: festa alla Torretta dopo la vittoria a Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”.

NAPOLI – «Da qui è partito tutto». Con queste parole Sal Da Vinci ha voluto segnare il ritorno a casa dopo la vittoria alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, esibendosi davanti a centinaia di fan nel suo quartiere. Napoli si è stretta attorno al suo artista, trasformando largo Torretta, a Chiaia, in una vera e propria piazza in festa. Le scale della sede della Prima Municipalità si sono riempite di applausi, cori e telefoni alzati per immortalare il momento. Ieri, 5 marzo, Sal Da Vinci ha fatto il suo ingresso sulle note di “Per sempre sì”, il brano che lo ha portato al trionfo sul palco dell’Ariston. In pochi istanti, la piazza ha cantato e ballato ogni strofa insieme al suo idolo, tra sorrisi contagiosi, emozioni intense e occhi lucidi di commozione.

La celebrazione è durata circa mezz’ora. Sal Da Vinci ha mostrato il trofeo sanremese al pubblico e ha ringraziato i presenti per il sostegno ricevuto durante il suo percorso. Dai balconi delle case circostanti in molti si sono affacciati per salutare il cantante. Qualcuno sventolava le mani, altri riprendevano la scena con il cellulare. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, con il quartiere riunito per celebrare uno dei suoi figli più amati.

«Ho voluto festeggiare qui perché è da questo quartiere che è partito tutto», ha dichiarato il cantante rivolgendosi alla folla. «L’eco della Torretta è arrivato in tutto il mondo. Questo premio profuma di sogni realizzati. Ricordatevi che siamo noi che ci allontaniamo dall’amore, non è l’amore che si allontana da noi». Tra i fan c’erano anche Giulia e Vittoria, 11 e 9 anni, arrivate alle 14.30 con la loro mamma per conquistare un posto in prima fila dietro le transenne. Stringevano fogli di carta preparati a mano: «Sal ti vogliamo bene, siamo fiere di te» e «Mi piace tanto la tua canzone, ti voglio bene». «Sal è la nostra Champions», gridavano alcune fan, mentre tutta la piazza continuava a intonare il ritornello di “Per sempre sì”.

La festa si è conclusa tra brindisi e il taglio della torta celebrativa. A suggellare il momento, la Prima Municipalità ha consegnato all’artista una targa di riconoscimento. Nella motivazione si legge: «La Municipalità accoglie con orgoglio un artista che porta nel cuore le sue radici e la sua gente. Nato e cresciuto in queste strade, ha trasformato sacrificio e determinazione in un percorso esemplare, dimostrando che chi non smette di credere nei propri sogni può raggiungere traguardi straordinari». Tra musica, cori e sorrisi, il ritorno di Sal Da Vinci ha ricordato a tutti che il successo ha ancora più valore quando si condivide con la propria città. Ieri, a largo Torretta, il cuore di Napoli ha battuto all’unisono con quello del vincitore della 76ª edizione del Festival della Città dei Fiori.