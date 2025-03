2 minuti per la lettura

Un gesto concreto per il territorio, rimossi 15 quintali di rifiuti: decine di cittadini e attivisti hanno ripulito un’area del Parco Nazionale del Vesuvio, restituendole dignità e bellezza.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Plastica, vetro, guaine e rifiuti indifferenziati: in totale, circa 15 quintali di scarti abbandonati sono stati recuperati nel cuore verde di Torre del Greco grazie all’iniziativa “RipuliAmo i boschi del Vesuvio”. L’evento, promosso dall’associazione Primaurora con il patrocinio del Comune, ha visto la partecipazione attiva di decine di volontari, tra cui molti giovani, uniti da un obiettivo comune: restituire decoro alle aree naturali del vulcano, sempre più spesso vittime dell’inciviltà.

Vesuvio, volontari in azione: rimossi 15 quintali di rifiuti

In appena tre ore, i partecipanti hanno riempito sacchi su sacchi di rifiuti dispersi nell’area di via Montagnelle. Una zona trasformata nel tempo in una discarica a cielo aperto. I materiali raccolti sono stati poi trasportati in aree di stoccaggio designate, in attesa di essere smaltiti da ditte specializzate.

«I materiali recuperati e trasportati dai boschi ad aree di stoccaggio designate – spiegano i promotori dell’iniziativa – per essere recuperati da una ditta specializzata. In tanti hanno risposto all’appello che avevamo lanciato nei giorni precedenti. Tanti hanno deciso di ‘sporcarsi’ le mani con noi in un tiepido pomeriggio che preannunciava la primavera. Ci sono state decine di persone, privati cittadini ed associazioni, che hanno scelto di lanciare un messaggio e dare un aiuto concreto alle aree naturali del vulcano. Con grande gioia prendiamo anche atto della costante presenza di giovani e giovanissimi».

L’associazione Primaurora ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno degli sversamenti illegali e di continuare a collaborare con le istituzioni affinché questi atti non restino impuniti.

Il sostegno dell’amministrazione comunale

A portare il sostegno dell’amministrazione comunale è stata l’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello, che ha ribadito la necessità di una collaborazione costante tra cittadini, associazioni e istituzioni: «Solo uniti si vince! Ringrazio tutti, dal primo all’ultimo, che hanno contribuito a pulire le nostre amate pinete vesuviane».

In un mondo sempre più segnato dall’emergenza climatica e dall’inquinamento, proteggere la natura significa proteggere noi stessi. Le aree verdi, come il Parco Nazionale del Vesuvio, rappresentano un patrimonio inestimabile, polmoni verdi che regolano il clima e offrono rifugio a numerose specie animali e vegetali. Iniziative come questa dimostrano che con impegno e senso di responsabilità è possibile invertire la rotta e restituire al pianeta il rispetto che merita.