2 minuti per la lettura

Nola, Vulcano Buono Music Emotion 2025: cinque concerti sotto le stelle con Enrico Nigiotti, Francesco Renga, Alfa, Clara e Slf.

NOLA (NAPOLI) – Un luglio all’insegna della musica dal vivo e dell’intrattenimento prende vita al Vulcano Buono di Nola (Napoli) con la prima edizione di “Vulcano Buono Music Emotion 2025”. Per tutto il mese, la smart city campana si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando cinque imperdibili concerti con artisti di spicco della scena musicale italiana, per una rassegna pensata per soddisfare tutti i gusti e tutte le età.

Vulcano Buono Music Emotion 2025

Si parte il 5 luglio con il cantautorato pop di Enrico Nigiotti, voce graffiante e raffinata, capace di raccontare con sensibilità storie di vita e sentimenti. Il 10 luglio sarà la volta del collettivo urban Slf (Solo la fam), che porterà sul palco le sonorità più contemporanee e coinvolgenti del panorama rap italiano. La settimana successiva, il 17 luglio, spazio alle hit generazionali di Alfa, cantante emergente e già protagonista delle classifiche. Il 18 luglio salirà sul palco la voce inconfondibile di Francesco Renga, uno degli artisti più amati della musica leggera italiana. Infine, il 31 luglio chiuderà il calendario la freschezza e l’energia della giovane cantante Clara.

Tre dei cinque concerti (Nigiotti, Slf e Clara) saranno ad ingresso gratuito, con prenotazioni disponibili tramite i circuiti Vivaticket e Azzurro Service. Gli altri due eventi, quelli con Alfa e Francesco Renga, saranno invece a pagamento, con biglietti acquistabili in prevendita su TicketOne e Vivaticket. Tutti gli spettacoli prenderanno il via alle ore 21.30.

La notte bianca

L’esperienza non si limiterà alla musica: ogni serata sarà accompagnata da una speciale Notte Bianca. Il Vulcano Buono prolungherà infatti eccezionalmente l’orario di apertura della sua galleria commerciale oltre le 22, offrendo ai visitatori la possibilità di fare shopping dopo lo spettacolo.

Da non perdere, inoltre, la serata inaugurale del 5 luglio, che dalle 19 alle 23 animerà le piazze Capri e Amalfi con un programma speciale dedicato alle famiglie: spettacoli di ventriloquismo, teatro dei Muppets e performance trasformiste gratuite, perfetti per intrattenere i più piccoli durante l’avvio dei saldi estivi. Vulcano Buono Music Emotion 2025 si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per chi cerca nuove occasioni di svago e socialità nel cuore della Campania. Un luglio ricco di emozioni, tra note, luci e shopping sotto le stelle.