Festival delle Ville Vesuviane nel Napoletano: al via il 4 luglio con Mario Biondi

Sarà la voce calda e vellutata di Mario Biondi a dare il via, il prossimo 4 luglio, al Festival delle Ville Vesuviane, risvegliando con il suo timbro inconfondibile le notti d’estate sul Miglio d’Oro.

MIGLIO D’ORO (NAPOLI) – Il prossimo 4 luglio, un’onda di velluto e soul avvolgerà il Miglio d’Oro (Napoli). Sarà la voce profonda, unica, calda e avvolgente di Mario Biondi ad aprire la XXXVI edizione del Festival delle Ville Vesuviane, un evento che da trentasei anni è custode e cantore di una terra sospesa tra mito e realtà. Tra le pieghe di Villa Campolieto, gioiello senza tempo che abbraccia storie, passioni e ricordi, si è rinnovato il patto sacro tra arte e memoria. Qui, in questo luogo dove ogni pietra racconta un frammento di eternità, artisti e istituzioni hanno intrecciato nuovamente fili invisibili di bellezza e identità per mantenere accesa la fiamma di un patrimonio che è radice, origine, casa dell’anima.

“L’età del Miglio d’Oro – Radici e Identità”

Il festival, guidato dallo spirito visionario di Bruno Tabacchini e dalla dedizione di Gennaro Miranda e Roberto Chianese, s’intitola quest’anno “L’età del Miglio d’Oro – Radici e Identità”. Un invito a immergersi nel cuore pulsante di un passato che continua a illuminare il presente. Un tema che, come ha sottolineato il presidente Miranda, «non celebra soltanto la bellezza delle ville, ma le storie che racchiudono, gli echi di civiltà, passioni e memorie che le attraversano come fili invisibili. Il festival è un ponte tra passato e presente, un atto d’amore per la nostra terra e per la sua cultura, che non smette mai di rigenerarsi attraverso l’arte». E così il festival si snoda come un fiume luminoso che attraversa musica, teatro, danza e parola, disegnando tappe incantate tra Villa Campolieto, Villa Vannucchi, Villa Bruno, e gli altri scrigni del Miglio d’Oro.

Festival delle Ville Vesuviane: il programma completo

L’apertura del festival con Mario Biondi è come l’alba che scioglie la notte, una voce che carezza e incanta, capace di accendere ogni cuore. Il 5 luglio è in programma la prima nazionale di “Neapolitan Hamlet Suite”, una rivisitazione in napoletano dell’Amleto con musiche dal vivo di Roberto De Simone. Il 6 luglio doppio appuntamento con l’omaggio a Antonio Petito e il teatro-danza di “Kiss me Kate”. Il festival prosegue tra grandi classici come “Edipo Re” (9 e 10 luglio), celebrazioni della musica del Sud con la “Pino Daniele Opera” e performance di jazz, teatro contemporaneo e spettacoli che spaziano dalla tradizione alla sperimentazione.

Tra gli eventi più attesi, il 15 luglio “Il fuoco di Pound”, riflessione intensa sulla poesia e la storia, e il 16 luglio la provocazione futurista di “Spariamo!”, con la partecipazione della nipote di Marinetti. La chiusura, dal 26 al 27 luglio, vedrà protagonisti Peppe Barra, la commedia napoletana e la prima nazionale de “Il sogno di Pulcinella”, spettacolo di danza firmato dalla Compagnia Nazionale di Balletto.

Il Festival delle Ville Vesuviane si conferma così non solo un appuntamento culturale di grande rilievo, ma un vero e proprio laboratorio di memoria e identità, capace di far risuonare nel presente il fascino e la vitalità di una terra ricca di storia e di arte.