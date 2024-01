Serie A, Mazzarri: «A Torino il Napoli deve invertire la rotta»

1 minuto per la lettura

Walter Mazzarri punta a svoltare e lancia il suo Napoli per la sfida di Serie A contro il Torino anche se pesano le assenze

NAPOLI – “Per la prima del 2024 vorrei che si invertisse la rotta. Col Monza abbiamo fatto una buonissima prestazione, è mancato solo il risultato. Napoli è casa mia, non sono ancora riuscito a ripetere quanto fatto nella prima esperienza, mi sento quasi in debito. Spero di svoltare presto”.

Così il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alla vigilia della sfida di Serie A contro il Torino, squadra che ha allenato dal 2018 al 2020. Il tecnico parla del primo acquisto azzurro, Mazzocchi: “Un ragazzo eccezionale, ha una grande carica, ci ho parlato. Chi viene qui deve essere motivato e trasmettere carica a chi si addormenta”.

Poche indicazioni sulle scelte di formazione anche a causa delle varie emergenze che sta vivendo la panchina del Napoli. In qunto a scelte le poche indicazioni partono da quella dell’attaccante: “Raspadori è un centravanti di manovra. Vedrò l’allenamento fino all’ultimo e deciderò chi sostituirà Osimhen. Simeone ha sempre il sorriso, è un ragazzo allegro e prezioso, dovrebbero essere tutti come lui. Politano? Ho speranze di recuperarlo. Gaetano ci prova, Cajuste e Lobotka stanno bene, cerco di recuperare anche Demme. Siamo ai minimi termini sia a centrocampo che in difesa”.