Napoli, inaugurato nel bosco di Capodimonte un campo di calcetto

Inaugurato un nuovo campo di calcetto a 5 nel cuore del Real Bosco di Capodimonte, uno dei parchi urbani più estesi e suggestivi d’Italia.

CAPODIMONTE (NAPOLI) – Nel cuore del Real Bosco di Capodimonte a Napoli, uno dei parchi urbani più estesi e suggestivi d’Italia, è stato inaugurato un nuovo impianto di calcetto a 5, il “campo più verde che c’è”. Circondato da tribune naturali formate da alberi secolari, il campo si inserisce perfettamente in un progetto che punta a unire sport, benessere e natura, e che vedrà un ampliamento significativo delle aree verdi destinate al fitness e alla socialità.

Con una superficie raddoppiata, il parco attrezzato per il fitness cresce da 2.574 a 4.615 metri quadrati, con l’introduzione di 25 stazioni per l’allenamento all’aperto. Il nuovo campetto di calcetto, che va ad aggiungersi al già esistente impianto nella radura, è accessibile gratuitamente, un’opportunità in più per i cittadini di Napoli per praticare sport immersi in uno dei luoghi più belli della città.

Questa iniziativa fa parte del progetto “Capodimonte giardino di inclusione e creatività nell’anno europeo dei giovani”, frutto della collaborazione tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’iniziativa che vuole incentivare l’uso di spazi verdi per attività sportive e culturali, avvicinando i cittadini alla bellezza della natura e della storia che caratterizzano questo angolo di Napoli.

Museo e Real Bosco di Capodimonte: l’iniziativa

Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, ha commentato con entusiasmo: «Una giornata importante per Capodimonte e per la municipalità Stella-San Carlo, ma anche per i quartieri vicini come Miano e Secondigliano. Rendere fruibili nuovi spazi verdi e migliorare quelli già esistenti significa offrire un’opportunità in più ai cittadini e ai visitatori, che possono esplorare il Bosco in modo più ampio e godere di una bellezza che è anche benessere fisico e mentale».

Il Real Bosco di Capodimonte, con i suoi 134 ettari e oltre 400 specie vegetali, è un luogo unico, tutelato dall’UNESCO, che ogni anno accoglie più di 2,5 milioni di visitatori. Oltre ad essere un’oasi verde, è sempre più un punto di riferimento per la cultura e lo sport. Le attività sportive, comprese le aree per il calcetto e il cricket, rispondono a una crescente domanda di spazi dedicati al movimento e alla socializzazione, e sono particolarmente apprezzate dalle comunità locali.

Il progetto di ampliamento delle aree verdi di Capodimonte non si limita a garantire nuovi spazi per il fitness e lo sport, ma include anche il restauro dei viali settecenteschi, interventi di manutenzione per la sicurezza e la conservazione delle piante, e importanti lavori finanziati dal PNRR. Un futuro in cui la bellezza storica, la natura e il benessere si intrecciano sempre più strettamente, facendo del Bosco di Capodimonte uno spazio ideale per chi cerca un luogo dove allenarsi, rilassarsi, o semplicemente stare a contatto con la natura, nel cuore della città di Napoli.