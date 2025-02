Napoli, “Sport senza barriere”: un nuovo spazio inclusivo al Martuscelli

4 minuti per la lettura

Napoli, progetto “Sport senza barriere”: inaugurata la nuova area accessibile ai disabili all’interno della polisportiva dell’istituto Domenico Martuscelli.

NAPOLI – Un progetto che abbatte le barriere, non solo architettoniche, ma anche sociali e culturali: ieri mattina (27 febbraio), alla presenza delle istituzioni locali, è stata inaugurata la nuova area accessibile ai disabili all’interno della polisportiva dell’istituto Domenico Martuscelli. Il risultato di un’iniziativa ambiziosa, intitolata «Sport senza barriere», resa possibile grazie alla sinergia tra il Club Sportivo Partenopeo, guidato dall’olimpionico Sandro Cuomo, e la Fondazione Entain Italia.

Napoli, il progetto «Sport senza barriere»

Lo sport è un diritto di tutti e, con questa nuova struttura, Napoli fa un passo avanti nella promozione dell’accessibilità e dell’inclusione. Il progetto «Sport senza barriere» ha trasformato un’idea in una realtà concreta, creando un ambiente sportivo senza limitazioni architettoniche e perfettamente fruibile anche dagli atleti con disabilità. Grande la soddisfazione di Sandro Cuomo, direttore tecnico del Club Sportivo Partenopeo, che ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra enti del terzo settore, fondazioni private e istituzioni pubbliche. «Il sostegno della fondazione Entain ci ha permesso di realizzare un sogno: rendere un centro come il nostro funzionale e accessibile a tutti».

«Questo è il risultato dell’efficace sinergia tra enti del terzo settore, fondazioni private e istituzioni pubbliche – ha proseguito Cuomo-. I primi mettono le competenze, i privati le risorse e le istituzioni garantiscono la credibilità delle iniziative. Far funzionare questa catena non è sempre facile. Anche in questo caso non ci siamo lasciati abbattere da ostacoli che hanno minacciato il progetto: proprio il commissario straordinario dell’istituto inspiegabilmente si è battuto contro la riuscita del nostro piano, ritardando di ben sei mesi la realizzazione di questa opera. Ma adesso la città ha finalmente a disposizione un centro magico, dove lo sport è davvero alla portata di tutti, senza differenze».

Entain Italia: «Sosteniamo con orgoglio l’accessibilità nello sport»

Sul valore sociale del progetto è intervenuto anche Giuliano Guinci, Responsabile CSR e Relazioni istituzionali del Gruppo Entain Italia: «Con il nostro CSR Award sosteniamo con orgoglio iniziative che promuovono l’accessibilità e la partecipazione sportiva delle persone più vulnerabili. Per realizzare progetti così complessi è necessario attivare ampie ed efficaci reti di partenariato che possano al contempo assicurare risorse e competenze».

Il plauso delle istituzioni: un modello da seguire

Le istituzioni locali hanno riconosciuto l’enorme valore dell’iniziativa. Lucia Fortini, assessora alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania, ha elogiato il progetto: «Questo è un luogo meraviglioso, che conoscevo già e in cui ho potuto vedere con i miei occhi come sportivi e sportive danno il meglio di sé. La Regione Campania sostiene queste realtà, perché niente meglio dello sport insegna l’integrazione». Sulla stessa linea anche Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli: «Abbattere le barriere architettoniche non significa solo restituire alla cittadinanza una nuova e più moderna infrastruttura, ma porta con sé un messaggio ancor più importante di accoglienza, integrazione, di empowerment e di crescita che lo sport sa veicolare».

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Fella Trapanese, ha poi ribadito: «La costante attenzione di Sandro Cuomo alla pratica sportiva accessibile e all’inclusione di persone con disabilità dimostra che lo sport è un diritto per tutti. Dobbiamo ancora fare passi in avanti: se si parla di disabili già si sta facendo una discriminazione. Ognuno è abile in maniera differente».

Napoli, il progetto «Sport senza barriere»: un esempio di eccellenza per lo sport italiano

Non poteva mancare il riconoscimento del Coni regionale campano: il presidente Sergio Roncelli ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di Sandro Cuomo nello sviluppo dello sport agonistico, olimpico e paralimpico. «È un esempio per i nostri ragazzi e incarna tutti i valori che il Coni promuove».

Infine, il consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella, ha chiuso la cerimonia con un messaggio di grande valore: «Mettere insieme in pedana atleti normodotati e paralimpici è un’impresa non da tutti. Sandro Cuomo si dimostra ancora una volta campione anche nella vita».

Uno spazio di sport, inclusione e futuro

Con la realizzazione della nuova area accessibile, il Martuscelli di Napoli diventa un simbolo di cambiamento per Napoli e per lo sport italiano. Un luogo dove ogni atleta, senza distinzioni, può dare il meglio di sé, perché lo sport – come la vita – è davvero senza barriere.