Elezioni Regionali in Campania, De Luca fissa la data: si vota il 23 e 24 novembre

Fissata la data delle elezioni regionali che dovranno decretare il successore di Vincenzo De Luca alla guida della Regione Campania: si svolgeranno il 23 e 24 novembre

NAPOLI – Le elezioni regionali in Campania si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. La conferma arriva direttamente dal presidente uscente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, a margine della presentazione del suo libro, “La Sfida”, al Circolo del tennis di Napoli ha dato l’annuncio.

«Tra qualche giorno – ha specificato il Governatore Campano – uscirà contemporaneamente il decreto della Campania, del Veneto e della Puglia, le tre regioni che andranno al voto il 23». Un mese dopo la Calabria, quindi, anche Campania, Puglia e Veneto chiameranno alle urne i propri cittadini per la scelta del nuovo presidente della Regione e del nuovo consiglio regionale.

ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA, FISSATA LA DATA SI PASSA AI CANDIDATI

Fissata la data del voto la palla passa ora ai partiti che devono scegliere i rispettivi candidati alla presidenza e al consiglio. Per il centrosinistra si terrà domani, giovedì 18 settembre, nel primo pomeriggio, il primo tavolo a Napoli di Roberto Fico con la coalizione di centrosinistra per le elezioni regionali. Il candidato presidente avrà un primo dialogo con alcuni degli altri partiti che formeranno insieme la coalizione alle regionali del 23 e 24 novembre in Campania. Il centrosinistra al momento starebbe lavorando ad otto liste: M5S, Pd, Avs, poi la lista legata a Italia Viva che si chiamerà “Casa riformista” come in Calabria, la lista legata a Roberto Fico presidente, quella del presidente uscente Vincenzo De Luca che dovrebbe chiamarsi “A testa alta”, la lista dei socialisti e repubblicani e la lista dei centristi legata a Clemente Mastella.

Ancora senza un candidato ufficiale a presidente, invece, il centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni continua con Antonio Iannone a fare il nome di Edmondo Cirielli come candidato. Il viceministro si è detto più volte pronto ad accettare la sfida proposta da Fratelli d’Italia. Forza Italia sarebbe invece orientata verso un candidato proveniente dal mondo della società civile: «I partiti saranno accanto al candidato, ma non in prima fila» afferma sul tema Fulvio Martusciello. La Lega, dal canto suo, auspica di arrivare presto alla definizione del nome con l’obiettivo di passare in tempi rapidi alla vera e propria strategia elettorale.