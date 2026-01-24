Campania, il consigliere regionale Minella aderisce a Forza Italia

1 minuto per la lettura

Il consigliere regionale Mimì Minella ha annunciato la sua adesione a Forza Italia: “Ho ritrovato una visione coerente con il modo di intendere l’impegno pubblico”

NAPOLI – «Dopo un’approfondita riflessione politica e programmatica, ispirata ai valori del centrodestra moderato, riformista ed europeista, annuncio la mia adesione a Forza Italia». Queste le parole del consigliere regionale campano Mimì Minella che confermano la sua scelta di aderire al partito azzurro.

«La scelta nasce dalla volontà di contribuire in modo serio, responsabile e costruttivo ai lavori del Consiglio regionale, rafforzando al contempo una proposta politica attenta ai territori, alle imprese e alle esigenze concrete dei cittadini» – aggiunge Minella, che prosegue: «La mia adesione a FI si inserisce in un percorso condiviso con l’onorevole Attilio Pierro, con il quale porto avanti un lavoro comune volto a consolidare una filiera politico-istituzionale solida e di qualità, capace di rispondere alle necessità della provincia di Salerno e dell’intera Campania».

«Il territorio della provincia di Salerno e la Campania in generale – sottolinea Minella – necessitano di una politica presente e attenta. In Forza Italia ho ritrovato una visione coerente con il mio modo di intendere l’impegno pubblico: dialogo, responsabilità e centralità dei territori. Quindi, dopo una fase di opportuna riflessione, insieme con il deputato Pierro, ho ritenuto di aderire al partito».