Melito Porto Salvo, furto da 1,2 milioni di farmaci oncologici all’ospedale: arresti

Arrestati dai Carabinieri i presunti responsabili del furto di farmaci oncologici presso l’ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo.

MELITO PORTO SALVO (REGGIO CALABRIA) – I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo all’alba di questa mattina 12 marzo 2026 hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti di diversi soggetti coinvolti in un ingente furto di medicinali salvavita presso l’ospedale “Tiberio Evoli”.

L’INDAGINE: SOTTRATTI FARMACI AD ALTO COSTO

Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, vi è la sparizione di una ingente quantità di farmaci oncologici, chemioterapici e biologici dall’ospedale “Tibario Evoli”. Si tratta di medicinali ad alto costo. E, fondamentali per le terapie dei pazienti, il cui valore complessivo stimato supera la cifra di 1,2 milioni di euro. L’attività investigativa è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo. Le indagini hanno permesso di identificare i presunti soggetti che avrebbero agito a vario titolo per sottrarre i farmaci dalla farmacia interna della struttura ospedaliera.

CONFERENZA STAMPA PER I DETTAGLI DEL FURTO DI FARMACI ONCOLOGICI ALL’OSPEDALE DI MELITO PORTO SALVO

Il furto ha sollevato profondo sdegno per la natura dei beni sottratti, destinati a pazienti fragili. I dettagli completi dell’attività investigativa saranno resi noti oggi. Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria terrà una conferenza stampa alle ore 12:00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, in via Aschenez n. 3.