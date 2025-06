Salerno, ambulanza si scontra con auto: tre feriti

1 minuto per la lettura

Salerno, un’ambulanza si scontra con un’auto. L’incidente è avvenuto mentre il mezzo di soccorso stava trasportando un ferito in ospedale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco.

SALERNO — Drammatico incidente stradale questa mattina (11 giugno) in via delle Calabrie, a Salerno. Un’ambulanza, con a bordo un ferito in codice giallo e diretta verso l’ospedale, si è scontrata con un’auto per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, l’ambulanza ha impattato con un’autovettura lungo una delle arterie più trafficate della città. L’urto è stato violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre gli occupanti incastrati negli abitacoli. L’intervento ha richiesto l’utilizzo di attrezzature speciali per il taglio delle lamiere. I feriti sono i due conducenti – l’autista dell’ambulanza e quello dell’auto – oltre al paziente che si trovava già a bordo del mezzo di soccorso. Al momento non sono note le loro condizioni cliniche, ma tutti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno acquisendo testimonianze e visionando eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona. Traffico bloccato per oltre un’ora con ripercussioni sulla viabilità cittadina.