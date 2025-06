Cade da soppalco, ingegnere gravemente ferito nel Salernitano

1 minuto per la lettura

Il 42enne è precipitato da diversi metri mentre si trovava su un soppalco in legno di un deposito nel Salernitano. Trasportato in elicottero all’ospedale di Salerno, ha riportato gravi ferite a una gamba. Sul posto i carabinieri e gli ispettori del lavoro per accertare le cause dell’incidente.

ALBANELLA (SALERNO) – Grave incidente sul lavoro ieri mattina (23 giugno), ad Albanella, in provincia di Salerno. Un ingegnere 42enne è rimasto ferito dopo una rovinosa caduta da un soppalco in legno all’interno di un deposito di materiali.

Secondo una prima ricostruzione, il professionista avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio precipitando al suolo da un’altezza di diversi metri. L’impatto è stato violento e ha causato una grave frattura a una gamba. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e successivamente l’elisoccorso del 118, che ha trasferito l’ingegnere all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è ora ricoverato. Le forze dell’ordine e i tecnici della prevenzione stanno effettuando rilievi per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il deposito è stato temporaneamente posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti. L’episodio rilancia il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.