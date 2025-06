2 minuti per la lettura

Ladri in azione nel centro storico di Salerno: svaligiata “La Fabbrica delle Meraviglie”, negozio inaugurato appena pochi mesi fa in via Mercanti.

SALERNO — Un colpo notturno ha ferito uno dei simboli più recenti di rinascita e colore del centro storico di Salerno. “La Fabbrica delle Meraviglie”, negozio inaugurato appena pochi mesi fa in via Mercanti, è stata svaligiata da ignoti che hanno mandato in frantumi le vetrine e portato via tutto ciò che potevano trovare, compreso il denaro — pochi contanti, ma un segnale forte, più che un vero bottino. La boutique della dolcezza, come l’aveva immaginata l’imprenditore Giuseppe Guarino, era diventata in poco tempo una tappa fissa per grandi e piccini, grazie a un’atmosfera di allegria fatta di caramelle, cioccolatini e colori capaci di evocare spensieratezza. Un sogno che si era già concretizzato a Napoli, in via Giuseppe Verdi, nel cuore del centro cittadino, e che ora rischia di essere incrinato dall’ennesimo episodio di microcriminalità.

Ladri in azione nel centro storico di Salerno, Cna: «Un attacco all’immagine della città»

La notizia del furto ha suscitato la reazione immediata della Cna di Salerno, di cui Guarino è socio e dirigente. «Questo atto non rappresenta solo un furto — hanno scritto in una lettera indirizzata a Prefetto, Questore, Procuratore della Repubblica, Sindaco, Assessori e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca — ma un vero e proprio attacco all’immagine di bellezza e positività che contraddistingue il nostro territorio».

Parole dure, quelle del neopresidente Antonio Citro e del segretario Simona Paolillo, che denunciano un clima sempre più allarmante: «Non possiamo permettere che la criminalità minacci il lavoro e la passione di chi investe e scommette sul futuro della città. È necessario che le istituzioni facciano sentire la loro presenza concreta».

Non è un caso isolato. Poche settimane fa, alcuni malviventi hanno fatto visita alla sede della Cna salernitana, con tanto di immagini diffuse sui social. Un segnale preoccupante di una fragilità che colpisce chi crede ancora nella possibilità di rigenerare i centri storici, investendo idee, tempo e risorse.