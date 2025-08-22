Incendio a Villammare, paura tra residenti

1 minuto per la lettura

Incendio nella notte a Villammare: distrutte tre casette in legno. Le fiamme hanno messo in allarme residenti e passanti. Nessun ferito.

VILLAMMARE (SALERNO) – Notte di terrore a Villammare, frazione di Vibonati (Salerno). Un violento incendio ha ridotto in cenere tre casette in legno lungo la Strada Statale 18, a pochi passi dal centro commerciale “Le Ginestre”. Intorno all’una del 22 agosto, le fiamme hanno avvolto tre casette in legno. Panico tra residenti e passanti. Il rischio di propagazione alle abitazioni e ai capannoni era altissimo. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere partito accidentalmente, forse da una sigaretta non spenta, ma le cause restano ancora da accertare. Particolarmente delicata è stata la messa in sicurezza delle numerose bombole di gas presenti nelle casette coinvolte e in quelle adiacenti, con un concreto pericolo di esplosione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri e la Polizia Locale. Le operazioni di spegnimento, rese difficili dall’intensità delle fiamme, sono state condotte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, supportati da un’autobotte da Salerno. Le squadre di Policastro e Vallo della Lucania erano già impegnate in altri interventi. Dopo ore di incessante lavoro, le fiamme sono state domate e l’area messa in sicurezza.