Salerno, vilipendio alle tombe e furto di ornamenti funerari: un arresto

Vilipendio alle tombe di un cimitero della provincia di Salerno e furto di ornamenti funerari, in arresto il presunto ladro, i carabinieri hanno recuperato la refurtiva

Salerno – Furti di ornamenti funerari e vilipendio delle tombe in un cimitero della provincia di Salerno: un arresto, recuperata la refurtiva. I carabinieri della Stazione di Capaccio Paestum hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo per vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento, emessa, su richiesta della Procura di Salerno dal G.I.P. del Tribunale salernitano.

Secondo la ricostruzione accusatoria, l’indagato sarebbe l’autore di numerosi furti di oggetti d’ornamento all’interno delle cappelle funerarie site nel cimitero di Capaccio Paestum, in un periodo compreso tra ottobre e novembre 2025. Le indagini sviluppate dalla Stazione Carabinieri di Capaccio Paestum unitamente a quella di Perdifumo hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato. Durante le operazioni, rinvenuti e posti sotto sequestro gli ornamenti asportati dal cimitero di Capaccio Paestum in Via Rodigliano.

I carabinieri hanno diffuso una foto e comunicano che chiunque riconosca gli oggetti presenti può rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Perdifumo in Via A. Farzati 1 oppure al telefono 0974845022.