Tragedia nel Salernitano, morta una donna di 21 anni

1 minuto per la lettura

Tragedia della strada nel Salernitano, una giovane donna di soli 21 anni è morta in un incidente stradale avvenuto a Palomonte

PALOMONTE (SALERNO) – Tragedia della strada a Palomonte in provincia di Salerno dove a seguito di un incidente stradale ha perso la vita una giovane donna.

La ragazza di 21 anni era alla guida della propria auto quando per cause il cui accertamento è stato affidato alle indagini dei carabinieri, ha perso il controllo della vettura.

L’incidente è avvenuto in località Canalicchio dove l’auto guidata dalla giovane è finita fuori strada morendo sul colpo. Sul posto della tragedia nel Salernitano in cui è morta la donna sono intervenuti i carabinieri della stazione di Contursi per i rilievi del caso. Al termine dell’esame preliminare il corpo della giovane è stato restituito ai familiari.