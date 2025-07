Corpo carbonizzato a Maratea: la vittima è un ragazzo del salernitano

1 minuto per la lettura

Il corpo carbonizzato trovato a Maratea lungo la SS18 è di un 19enne. Le indagini escludono omicidio, ma la causa del decesso resta ignota.

MARATEA (POTENZA) – Un 19enne di San Giovanni a Piro, comune in provincia di Salerno, è stato ritrovato senza vita e in stato di carbonizzazione nella tarda serata di ieri, lungo la strada statale 18 in direzione Sapri, in territorio comunale di Maratea. L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione per un incendio di sterpaglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno scoperto un’automobile ferma accanto a una piazzola di sosta. Poco distante, in una zona scoscesa, è stato rinvenuto il corpo del giovane.

Le prime indagini, avviate dai carabinieri della compagnia di Lagonegro e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno permesso l’identificazione della vittima. L’autovettura, regolarmente intestata al ragazzo, non è stata interessata dalle fiamme. Dai rilievi medico-legali non emergono segni di violenza né indizi che suggeriscano il coinvolgimento di altre persone. L’ipotesi dell’omicidio viene al momento esclusa, ma l’inchiesta resta aperta. Per facilitare le operazioni di perlustrazione in zona impervia, i soccorritori si sono avvalsi dell’impiego di droni.