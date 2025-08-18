Yacht in fiamme al porto di Sapri: distrutta imbarcazione da 24 metri

1 minuto per la lettura

Un violento incendio ha distrutto uno yacht di 24 metri fermo al porto di Sapri. Nessun ferito, indagini in corso sulle cause.

SAPRI (SALERNO) – Un violento incendio ha devastato nella notte uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri. Le fiamme, divampate rapidamente, hanno completamente distrutto l’imbarcazione, un modello Pershing, suscitando allarme e preoccupazione tra residenti e turisti. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30. Una densa e alta colonna di fumo nero è stata visibile per chilometri, attirando l’attenzione e le chiamate di emergenza. L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per domare il rogo.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Lo yacht, di proprietà di un notaio di Salerno, era stato lasciato poco prima dall’armatore, che si trovava a cena fuori con il figlio e un membro dell’equipaggio. L’azione congiunta di Capitaneria di Porto, Carabinieri e Polizia Locale, ha permesso di circoscrivere il rogo e, con una manovra d’urgenza, di trainare l’imbarcazione in fiamme lontano dallo scalo per prevenire che altre unità ormeggiate venissero coinvolte. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell’incendio, al momento ancora ignote. L’ipotesi di un corto circuito è una delle piste seguite dagli inquirenti. Si stanno inoltre effettuando verifiche per valutare l’eventuale impatto ambientale, dato che la combustione dei materiali ha rilasciato sostanze inquinanti, parte delle quali si è dispersa in mare.