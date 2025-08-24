Tina Sgarbini morta nel Salernitano, fermato l’ex compagno

3 minuti per la lettura

Tina Sgarbini trovata morta in casa nel salernitano probabilmente strangolata, ricercato e poi fermato in carcere l’ex compagno

MONTECORVINO ROVELLA (SALERNO) – Si chiamava Assunta Sgarbini, ma per tutti era Tina, ed ha trovato la morte ieri 23 agosto 2025 a soli 47 anni. A trovarla senza vita i carabinieri della stazione del posto. Il suo corpo era riverso sul pavimento della propria abitazione. Se si è trattato di un femminicidio, l’ennesimo, lo si scoprirà nelle ore successive.

Nell’immediato i sospetti sono tutti sull’ex compagno della donna, Christian Persico, le cui ricerche sono scattate subito. A chiamare i carabinieri i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto né con la donna né con l’ex compagno. Il medico legale sul posto dopo una prima analisi del corpo ha ipotizzato che Tina Sgarbini possa essere morta in seguito ad uno strangolamento. Dopo poco tempo dalla scoperta del corto è parsa chiara la pista da seguire per gli inquirenti.

L’ex compagno della donna aveva una relazione con Tina Sgarbini dal 2016. «Lei l’ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava. Si presentava a casa faceva tutti i comodi suoi – ha raccontato il padre di Tina, Antonio Sgarbini, al Tg1 -. Mia figlia a un certo momento dice ‘tu te ne devi andare da qua’ e l’avrebbe cacciato pure. Purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa».

La tesi della morte violenta e, quindi, del femminicidio è confermata, seppur in modo non definitivo, il giorno successivo, ossia oggi 24 agosto 2025, da parte del medico legale Marina D’Aniello che ha parlato di «asfissia meccanica esterna».

Il medico legale ha anche chiarito che «al momento posso solo confermare che il decesso è avvenuto per asfissia meccanica esterna. Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe esserle stato messo qualcosa in bocca, ma siamo nel campo delle ipotesi. Le certezze le avremo dopo l’autopsia. Nella giornata di ieri – ha aggiunto la dottoressa D’Aniello – abbiamo effettuato un primo esame del corpo e dello stato dei luoghi, insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi. L’autorità giudiziaria affiderà ora l’incarico per l’autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Solo in quella sede potremmo effettuare alcuni esami che sono irripetibili e che non avremmo potuto eseguire ieri sul posto. Solo dopo l’autopsia – ha concluso – potremmo sapere con certezza come la vittima sia morta».

Nel frattempo, i carabinieri hanno rintracciato l’ex compagno Christian Persico, era a Montecorvino Rovella. L’uomo è stato rintracciato poco lontano dall’abitazione della donna dopo una massiccia ricerca da parte dei carabinieri, e a cui hanno partecipato i caschi rossi, supportati dall’associazione nazionale Carabinieri in pensione, 118 e volontari del nucleo nucleo antincendio. Persico non ha opposto resistenza e ha seguito i carabinieri in caserma per essere interrogato. Al termine dell’interrogatorio l’uomo è stato fermato e trasferito in carcere, per gli inquirenti ci sono «elementi significativi» e il pm ha disposto il fermo di indiziato di delitto.

Il legale Michele Gallo, che assiste Persico, lo ha descritto come «tranquillo e lucido». Durante l’interrogatorio con il pm «si è avvalso della facoltà di non rispondere». L’Avvocato ha riferito di aver avuto «contatto fugace con lui prima dell’interrogatorio che si è tenuto nella tarda serata di ieri nella caserma dei carabinieri di Battipaglia. Oltre alle sue generalità, non ha reso altre dichiarazioni. Mi è parso tranquillo e abbastanza lucido. Gli ho spiegato quali sono i suoi diritti e facoltà com’è giusto che un difensore faccia – ha spiegato il legale – Poi vedremo come si evolverà la situazione. Stanotte ancora non avevo avuto neanche il provvedimento. Dovrebbe esserci lo stato di fermo ma a parte questo, aspetto di visionare tutto nel dettaglio».

In merito alla notizia circolata su un ipotetico biglietto che l’uomo avrebbe lasciato alla madre dicendo di aver fatto una cavolata, l’avvocato non si sbilancia: «Ho saputo che si parla di questo biglietto. Ma io non ne so nulla. Non ho alcuna certezza se esista o meno e sull’eventuale contenuto dello stesso».