Malore sull’autostrada A3, autista mette in sicurezza il tir e muore

Percorreva l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, per lavoro, autista colto da malore tra Eboli e Battipaglia, ha accostato il tir e muore.

EBOLI (SALERNO) – Un gesto di estrema lucidità e senso civico ha evitato una potenziale strage questa mattina, 27 ottobre 2025, sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, ma non è bastato a salvare la vita del suo protagonista. Un autotrasportatore è morto dopo essere stato colto da un improvviso e grave malore mentre era alla guida del suo autoarticolato. Il dramma si è consumato questa mattina, attorno alle ore 7:45, nel tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, il camionista stava percorrendo la carreggiata in direzione nord, verso Salerno, a bordo del suo tir. Improvvisamente, l’uomo è stato sopraffatto da un malore fulminante. Nonostante la crisi in atto, il conducente ha mostrato una prontezza d’animo straordinaria. E riuscito a rallentare la marcia e a manovrare il mezzo pesante fino a farlo accostare completamente nella corsia d’emergenza.

AUTISTA MUORE SULL’AUTOSTRADA A3

Questo atto di coraggio e lucidità ha scongiurato il coinvolgimento di altri veicoli, evitando che la sua tragedia personale si trasformasse in un grave incidente a catena. Purtroppo, poco dopo aver messo in sicurezza il mezzo, l’uomo è deceduto. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso. Una volante della Polizia Stradale, gli ausiliari del traffico di Anas e i volontari della Vopi del 118 dell’Asl di Salerno. Nonostante i disperati tentativi del personale sanitario di rianimarlo, ogni sforzo si è rivelato vano.