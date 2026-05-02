Angri, narcotizza ed evira il marito. Arrestata

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Choc ad Angri, nel Salernitano: narcotizza ed evira il marito, 35enne arrestata. Alla base del gesto la scoperta di un tradimento. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni



ANGRI (Salerno) – Avrebbe narcotizzato il marito e poi lo avrebbe evirato mentre l’uomo dormiva. Con questa accusa una donna di 35 anni è stata arrestata ad Angri, nel Salernitano, e trasferita nel carcere di Fuorni a Salerno. La vittima, un uomo di 41 anni, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

NARCOTIZZA ED EVIRA IL MARITO DOPO AVER SCOPERTO UN TRADIMENTO

Secondo una prima ricostruzione, alla base del gesto ci sarebbe la scoperta di un tradimento. L’aggressione sarebbe avvenuta in casa dopo il pranzo: l’uomo avrebbe iniziato a sentirsi stanco e sonnolento, fino a perdere conoscenza, consentendo alla donna di colpirlo con un’arma da taglio e di recidergli i genitali.

L’allarme sarebbe scattato poco dopo, quando il 41enne, nonostante le condizioni gravissime, è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno ricostruito rapidamente la dinamica dei fatti e proceduto al fermo della donna.

LE INDAGINI E L’ARRESTO

Le indagini, coordinate dal pm della Procura di Nocera Inferiore, Gianluca Caputo, hanno portato all’arresto in quasi flagranza della donna, accusata di tentato omicidio per le gravissime lesioni procurate.