Detenzione di droga ai fini di spaccio, un arresto a Salerno

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A Salerno i carabinieri hanno eseguito un arresto e sequestrato circa dieci chili di droga tra eroina, marijuana, hashish, cocaina e materiale da confezionamento.

SALERNO — Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti è stato sottratto al mercato illegale dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno. I militari hanno tratto in arresto un uomo con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il blitz è scattato a seguito di una perquisizione mirata che ha permesso di scoprire un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti di vario genere.

L’operazione ha portato al rinvenimento di una grandissima varietà di droghe, pronte per essere immesse sulle piazze di spaccio locali. Nello specifico, i Carabinieri hanno sequestrato circa 5,3 chili di eroina, che costituisce il carico più consistente del sequestro. Hanno inoltre sequestrato circa 3,6 chilogrammi di marijuana e circa 836 grammi di hashish. Vi era inoltre della cocaina di varia grammatura.

MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO DELLA DROGA CHE HA PORTATO ALL’ARRESTO DELL’UOMOCSI SALERNO

Oltre all’ingente carico di droga, all’interno del locale d’andata i militari hanno rinvenuto e sequestrato diverso materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Questo dettaglio conferma l’ipotesi investigativa che l’arrestato gestisse un’attività di stoccaggio e preparazione dello stupefacente prima della successiva distribuzione al dettaglio.