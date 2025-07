2 minuti per la lettura

Maltempo nel Salernitano: frane, allagamenti e strade interrotte. Momenti di tensione a Sant’Arsenio, sul Monte Carmelo, dove una squadra della Comunità Montana è rimasta isolata dopo il cedimento improvviso di un tratto stradale.

VALLO DI DIANO (SALERNO) – Frane, allagamenti e strade interrotte. Il maltempo si è abbattuto con violenza fin dalle prime ore di questa mattina (8 luglio) sul Vallo di Diano, trasformando le strade in fiumi di fango e causando numerosi disagi alla circolazione.

Maltempo nel Salernitano, frane e allagamenti

Momenti di tensione sul Monte Carmelo, a Sant’Arsenio, dove una squadra della Comunità Montana è rimasta isolata a causa del cedimento improvviso di un tratto stradale. Solo l’intervento congiunto della polizia locale e dei tecnici comunali ha permesso di raggiungere il gruppo e mettere in sicurezza gli operatori. Sempre a Sant’Arsenio, in pieno centro cittadino, un grosso ramo si è abbattuto su un’auto in sosta. Solo per un caso fortunato non si registrano feriti.

San Pietro al Tanagro: abitazioni invase da acqua e fango

La situazione resta critica anche a San Pietro al Tanagro, in località Torre, dove numerose abitazioni sono state letteralmente invase da acqua e fango. Scantinati, garage e piani terra risultano sommersi, con livelli che in alcuni casi superano i 50 centimetri.

Ripercussioni sulla viabilità lungo la provinciale Teggiano-Polla

Pesanti ripercussioni anche sulla viabilità: lungo la provinciale che collega Teggiano a Polla detriti e smottamenti ostacolano il transito, con inevitabili rallentamenti e disagi per i residenti e i pendolari.

Allerta nell’area del Vallo di Diano

Il maltempo, che secondo le previsioni potrebbe proseguire anche nelle prossime ore, mantiene alta l’allerta in tutta l’area del Vallo di Diano, dove i tecnici comunali e le forze dell’ordine restano impegnati per gestire le emergenze e monitorare i corsi d’acqua. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano a limitare gli spostamenti, mentre squadre di operai e volontari sono già al lavoro per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le aree più colpite.