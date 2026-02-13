Maltempo, frana in Costiera Amalfitana: evacuate cinque famiglie

1 minuto per la lettura

Frana in costiera Amalfitana, chiusa di nuovo la statale 163 ed evacuate 5 famiglie, previste nuove ispezioni idrogeologiche

VIETRI SUL MARE (SALERNO) – I vigili del fuoco di Salerno sono intervenuti ieri pomeriggio a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per una frana staccatasi dal costone sottostante la SS163. Il movimento franoso ha danneggiato le reti di protezione e, per precauzione, le autorità hanno evacuato dalle abitazioni 5 famiglie. Nel pomeriggio di ieri droni dei vigili del fuoco in azione di monitoraggio sul fronte dello smottamento.

A seguito della frana le autorità hanno disposto la chiusura della Strada Statale 163 Amalfitana al km 48,3 in attesa di una ulteriore ispezione idrogeologica. Domani, 14 febbraio, vertice in Prefettura con il prefetto Francesco Esposito, il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, il presidente della conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica, vigili del fuoco, Anas e tecnici. Soltanto pochi giorni fa la Statale 163 aveva riaperto – con l’istituzione del senso unico alternato – in località Fuenti dopo un’altra grossa frana caduta sulla carreggiata.

Nel frattempo, nel Cilento e nell’area del Golfo di Policastro le forti mareggiate che hanno interessato le coste hanno causato gravi disagi alla viabilità, con la chiusura di importanti arterie stradali nei comuni di Camerota, Sapri e Casal Velino. Situazione critica a Camerota, dove l’erosione costiera ha nuovamente messo sotto pressione la strada del Mingardo. Le onde hanno ridotto i margini di protezione e in diversi tratti hanno raggiunto la carreggiata, invadendola con detriti e materiale trasportato dal mare.

A Sapri, inoltre, disposta la chiusura del Lungomare Italia con l’interdizione al traffico fino al termine dell’emergenza, a causa delle onde che trasportano materiale solido sulla sede stradale, con potenziali rischi per pedoni e veicoli. Criticità anche a Casal Velino, dove si registrano problematiche analoghe lungo il lungomare.

