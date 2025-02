Proprietari senza paletta per cani? A Salerno, kit gratis per i primi 50

2 minuti per la lettura

Proprietari senza paletta per cani? I primi 50 che parteciperanno all’iniziativa “Canissimi amici” riceveranno in omaggio raccoglitori per le deiezioni canine e spruzzatori d’acqua.

SALERNO – Combattere l’inciviltà e promuovere una città più pulita: con questo obiettivo Salerno Pulita lancia l’iniziativa “Canissimi amici”. Domani (22 febbraio), dalle 9 alle 12.30, presso il centro di raccolta e riuso mobile nel rione Carmine (all’angolo con via San Giovanni Bosco), i primi 50 proprietari di cani riceveranno gratuitamente raccoglitori per le deiezioni canine e spruzzatori d’acqua. Due strumenti fondamentali per mantenere le strade pulite e decorose.

Nonostante la presenza di cestini per la raccolta, le strade di Salerno continuano a essere spesso sporcate dai bisogni degli animali domestici non rimossi dai loro padroni. Per contrastare questo fenomeno, Salerno Pulita, in collaborazione con il centro di riuso e l’associazione di volontariato “Vola”, ha pensato a un gesto concreto e di sensibilizzazione. Ai partecipanti basterà presentarsi con il proprio cane o un documento che ne attesti la proprietà per ricevere in omaggio le palette appositamente progettate per raccogliere e imbustare le deiezioni e i flaconi per diluire i residui con l’acqua.

Salerno pulita: il valore solidale dell’iniziativa “Canissimi amici”

L’appuntamento ha anche un valore solidale: l’associazione Vola sarà presente per raccogliere materiali donati dai cittadini, destinati agli amici a quattro zampe. «Speriamo di fornire un’ulteriore risposta rispetto al disagio segnalato in numerosi quartieri», ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita. «Anche i nostri operatori saranno dotati di raccoglitori e spruzzatori per agevolare e migliorare la raccolta». Un piccolo gesto può fare la differenza per la vivibilità della città e il rispetto di tutti. Domani, dunque, Salerno chiama a raccolta i suoi cittadini: pulire è un dovere, partecipare è un segno di civiltà.