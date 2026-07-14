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Ondate di calore, la Regione Campania apre gratuitamente la terrazza del Collana ad anziani e persone con disabilità.

Un rifugio dal caldo nel cuore del Vomero. Di fronte alle temperature record che stanno investendo la Campania, la Regione mette in campo una misura concreta a sostegno delle fasce più fragili: fino alla fine del mese, anziani e persone con disabilità potranno accedere gratuitamente alla terrazza della piscina dello stadio Arturo Collana.

L’iniziativa, promossa dall’assessora regionale allo Sport e alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, sarà attiva tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, weekend compresi, fino al raggiungimento del 50% della capienza disponibile. Il servizio sarà fruibile esclusivamente durante il periodo di apertura della piscina, che resterà chiusa per l’intero mese di agosto.

Ondate di calore in Campania: la terrazza del Collana gratis per anziani e persone con disabilità

Lo stadio Arturo Collana, storico impianto sportivo polivalente di proprietà della Regione Campania e gestito dal Coni attraverso le società delle Federazioni Pentathlon e Triathlon, ha accolto la proposta dell’assessorato mettendo a disposizione gli spazi della terrazza della piscina, trasformandoli in un punto di ristoro e sollievo per chi soffre maggiormente gli effetti delle ondate di calore.

«Di fronte a un’ondata di caldo così intensa, anche un gesto semplice può fare la differenza», sottolinea l’assessora Fiorella Zabatta. «Abbiamo voluto mettere a disposizione un luogo accogliente e accessibile, offrendo un’opportunità concreta soprattutto a chi è più esposto ai disagi causati dalle alte temperature. Ringrazio il Coni e le società che gestiscono la piscina dello stadio Collana per aver accolto con sensibilità questa richiesta, trasformando un’idea in un servizio concreto per la comunità. Le istituzioni devono essere vicine alle persone, anche attraverso interventi capaci di migliorare la qualità della vita quotidiana».

L’iniziativa si inserisce tra le misure di prevenzione adottate dalla Regione per affrontare l’emergenza caldo, garantendo un luogo sicuro e confortevole a cittadini particolarmente vulnerabili, in un periodo in cui le alte temperature rappresentano un rischio concreto per la salute.