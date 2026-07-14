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Francia-Spagna, gol di Oyarzabal su rigore e proteste Bleus: cos’è successo nella semifinale dei Mondiali

| 14 Luglio 2026 23:02 | 0 commenti

Francia-Spagna, gol di Oyarzabal su rigore e proteste Bleus: cos’è successo nella semifinale dei Mondiali

AdnKronos
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(Adnkronos) – Inizia con un episodio dubbio e tante polemiche la semifinale dei Mondiali tra Francia e Spagna di oggi, martedì 14 luglio. Al minuto 20, su un cross lungo delle Furie Rosse sul secondo palo, Yamal si inserisce tra la palla e Digne, che nel tentativo di calciare colpisce lo spagnolo. L’arbitro Barton non ha dubbi e fischia il calcio di rigore per la nazionale di De La Fuente, tra le proteste dei Bleus per un presunto tocco di mano del fuoriclasse spagnolo, che poi finisce a terra.  

Il Var controlla l’azione e non segnala anomalie in campo: Barton conferma il rigore, Oyarzabal lo tira in maniera perfetta e porta in vantaggio la Spagna.
 

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