Musicante awards – Premio Pino Daniele: al via le iscrizioni dal 19 marzo

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Dal 19 marzo al via le iscrizioni per il “Musicante awards – Premio Pino Daniele”, il live contest dedicato ai giovani artisti pop e rock.

Giovedì 19 marzo, Napoli e il mondo della musica celebrano un giorno speciale: il compleanno e l’onomastico di Pino Daniele, il maestro che ha trasformato il blues e il jazz in un linguaggio universale dal sapore partenopeo. E quale modo migliore di ricordarlo se non dando spazio ai nuovi talenti della musica italiana? È proprio in questa giornata che apriranno le iscrizioni alla seconda edizione del “Musicante awards – Premio Pino Daniele”, il live contest dedicato ai giovani artisti pop e rock che desiderano esprimere la propria arte con autenticità e professionalità. Un concorso che non premia solo il talento, ma l’anima, la passione e la disciplina, valori che Pino Daniele ha incarnato in ogni nota. E il contest vuole trasmettere la sua intensità ai musicisti di domani.

Musicante awards – Premio Pino Daniele: il contest

L’iniziativa, ideata dalla Fondazione Pino Daniele Ets, si propone di sostenere la nuova generazione di musicisti e cantautori, promuovendo una visione musicale che unisce ricerca artistica, identità culturale e qualità dell’esecuzione dal vivo. Come spiega Alessandro Daniele, presidente della fondazione:

«Il successo della prima edizione ha confermato che esiste un grande bisogno di progetti come il Musicante Awards, per ricordare che la musica è cultura, identità, ricerca e può avere una grande forza sociale. Essere proclamati Musicanti significa aderire a una visione della musica più alta, fatta di consapevolezza, disciplina e responsabilità sociale. Il Premio Pino Daniele è più di un riconoscimento: è il simbolo di un modo libero e civile di vivere la musica».

Il percorso del contest è rigoroso: dalla fase di scouting e candidature online, alle Live Audition, passando per il Bootcamp di perfezionamento, fino allo Show finale, dove il talento incontra l’esperienza e il pubblico celebra l’arte autentica. Partecipare è semplice: basta compilare il form sul sito ufficiale entro il 31 maggio 2026.

Il Musicante awards

Il termine “Musicante” non è casuale: identifica chi conosce e pratica la musica come forma di vita, chi sa trasformare il suono in emozione, proprio come Pino Daniele ha fatto con hit immortali come Napule è, Je so’ pazzo e Quando. Ogni giovane artista che sale sul palco del Musicante Awards porta con sé un frammento di quella stessa magia, quella capacità di raccontare storie, città e sentimenti attraverso la musica. In un giorno dedicato al genio di Pino Daniele, il Musicante awards non è solo un concorso: è un invito a continuare a far vivere la sua eredità, trasformando il palco in un luogo dove Napoli, il blues, il pop e il rock si fondono in un’unica, travolgente vibrazione di vita.