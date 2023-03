Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano

1 minuto per la lettura

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da alcuni giorni per dei controlli. Il leader di Forza Italia non ha rilasciato dichiarazioni: è entrato in macchina salutando i giornalisti con cappello e mascherina, accompagnato dalla sua delfina, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

Secondo quanto si apprende non sono esclusi ulteriori controlli nei prossimi giorni. L’ex premier è stato dimesso dall’Irccs al termine di un ricovero durante il quale è stato sottoposto a una forte cura prevalentemente antibiotica, per un’infezione che sarebbe partita dalle vie urinarie.