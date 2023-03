Migranti, in 24 ore sbarchi senza sosta tra Sicilia e Calabria

1 minuto per la lettura

Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti in Sicilia e Calabria, in 24 ore approdate sulle coste italiane diverse migliaia di persone

PALERMO – Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane e i soccorsi in tutto il mediterraneo. Numeri da record a Lampedusa dove in 24 ore si sono registrati oltre 20 sbarchi per un totale di circa mille migranti.

Salvataggi anche nel siracusano e in particolar modo ad Augusta. La nave Diciotti è invece diretta a Pozzallo con un carico di circa 400 migranti tratti in salvo. La Guardia Costiera è intervenuta nella giornata di ieri sul mar Ionio. In area SAR italiana, due pescherecci con migranti a bordo sono stati soccorsi da 4 motovedette, nave Diciotti, nave Aringhieri e l’aereo ATR42 della Guardia Costiera.

Soccorsi di migranti anche al largo di Pantelleria, in particolare tunisini, arrivati con piccole imbarcazioni e gommoni.

MIGRANTI, IN 24 ORE MIGLIAIA DI SBARCHI TRA SICILIA E CALABRIA

Ma non è solo la Sicilia ad essere interessata al fenomeno. Nelle ultime 24 ore in Calabria tra Reggio Calabria, Crotone e Roccella Jonica sono state soccorse in mare circa 600 persone. In particolare, a Roccella Jonica Motovedette della Guardia Costiera hanno portato in salvo un totale di 220 migranti. Altre 2 unità della Guardia Costiera hanno sbarcato a Crotone 216 persone. A Reggio Calabria unità della Guardia di Finanza hanno salvato 110 persone.

Sea-watch International ha segnalato che #Seabird ha intercettato 17 imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale. Molte sono costruiti in lamiera.

In collaborazione con Italpress