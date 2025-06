Da Milano a Foggia alla ‘ndrangheta. Curve pericolose

5 minuti per la lettura

Le principali inchieste sulle infiltrazioni criminali nel mondo degli ultras. In primo piano anche la questione dell’orientamento politico e delle ideologie nelle curve

Dall’inchiesta sulle curve di San Siro, alle intimidazioni per provocare la cessione del Calcio Foggia. Le infiltrazioni criminali nel mondo degli ultras negli ultimi mesi hanno mostrato uno scenario allarmante: intorno allo stadio e dentro le tifoserie trova campo fertile e si muove un mondo di affari legali e illegali, che va dal bagarinaggio al merchandising, fino al controllo dello spaccio di droga anche all’ingrosso. Nel dossier ‘Curve Pericolose’ di Libera, il presidente don Luigi Ciotti scrive che «a inquinare il calcio è stato, prima della criminalità organizzata, un capitalismo senza ideali, che per massimizzare i profitti è disposto a mettere tutto il resto tra parentesi, a partire dall’etica».

POLITICA E IDEOLOGIA NELLE CURVE



Poi c’è la questione dell’orientamento politico e delle ideologie. Sono attualmente 431 i gruppi ultras censiti dalla Digos e indicati come progressivamente sempre più orientati politicamente. Un fenomeno che si sta consolidando – si legge nel dossier – anche in altri sport, come il basket e l’hockey, e nelle categorie dilettantistiche del calcio.

L’INCHIESTA DOPPIA CURVA

Ma quello che preoccupa di più è l’infiltrazione dei boss nel mondo del calcio: l’inchiesta “Doppia Curva” della Procura di Milano tra gli ultras di San Siro, parte da Cernusco sul Naviglio, teatro il 4 settembre scorso di un omicidio commesso in strada, alla luce del sole. Quel giorno Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e ora collaboratore di giustizia, uccide secondo la ricostruzione dei pm Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo dell’omonimo clan di ’ndrangheta. La Procura ha chiesto per Beretta la condanna a 9 anni di reclusione, 10 anni di reclusione per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni.

LE CURVE, SAN SIRO, TRA MERCHANDISING E PARCHEGGI



E ancora, tra le richieste dei tanti esponenti sotto inchiesta, quella a 10 anni per Daniele Cataldo, vice di Lucci e ritenuto l’esecutore materiale del tentato omicidio del 2019. Una storia quella delle tifoserie sotto la Madunina che riguarda l’intento di accaparrarsi il controllo del merchandising della curva, ma anche il business dei parcheggi dello stadio San Siro-Meazza e richieste usuraie con prestiti in denaro da restituire con interessi fino all’803 per cento. Tra i casi ricostruiti nelle indagini dei pm della Dda, condotte dal Nucleo di polizia economico e finanziaria della Gdf di Milano e dalla Squadra mobile milanese, anche una contestazione, originariamente attribuita anche questa ad Antonio Bellocco, detto Totò, che riguarda l’utilizzo di una società per l’emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti finalizzate all’evasione dell’Iva.

DOPO IL CASO BELLOCCO, L’UCCISIONE DI DIABOLIK



Un’inchiesta quella all’ombra del Duomo che ha creato grande scompiglio anche nella Lega Serie A che, con l’avvocato Salvatore Pino, ha chiesto un risarcimento danni, anche di immagine, per un totale di 475mila euro a carico degli ultras delle curve interista e milanista, imputati nel processo abbreviato scaturito dalla maxi operazione di Polizia e Gdf dello scorso settembre, che aveva portato a 19 arresti. Ma la questione delle curve pericolose non è solo milanese: il fenomeno dell’infiltrazione criminale si diffonde da Nord a Sud. Prima di arrivare ai recenti fatti del calcio Foggia, una fermata a metà strada tra la Lombardia e la Puglia, nella Capitale.

LA MORTE DI FABRIZIO PISCITELLI



Come nel caso dell’uccisione di Bellocco, a Roma una storia dai contorni similari si è verificata con Fabrizio Piscitelli, conosciuto con il soprannome di Diabolik, ucciso a 53 anni, il 7 agosto 2019, in un agguato a Roma. Colui che aveva tentato la conquista della Curva Nord puntando anche alla scalata della Lazio, era finito in manette per traffico di droga e aveva subìto il sequestro di due milioni di euro da parte della Guardia di Finanza. La carriera criminale di Diabolik iniziata nei primi anni Duemila, alla guida degli Irriducibili, il gruppo ultras della Curva Nord della Lazio, si arresta sei anni fa con il suo assassinio al Parco degli Acquedotti, freddato da un colpo di pistola alla testa mentre era seduto su una panchina. Ma la sua morte ha lasciato un’eredità che continua a influenzare le attuali dinamiche criminali dentro e fuori gli stadi.

CURVE,ULTRAS E CASO FOGGIA



Dalla Capitale scendendo giù per lo Stivale, l’ultima inchiesta che ha fatto scalpore è quella del Foggia: dalle indagini è emerso che alcuni gruppi ultras di «diretta espressione della criminalità organizzata foggiana» abbiano pianificato e realizzato una lunga campagna di intimidazione e di azioni violente diretta a costringere il titolare della società sportiva Foggia Calcio 1920 a dimettersi e a cedere il controllo della società. Le pressioni miravano a ottenere la gestione del sistema delle sponsorizzazioni e degli accrediti per l’ingresso allo stadio, oltre che il controllo di assunzioni e rapporti professionali all’interno della società sportiva. Su disposizione della Procura distrettuale antimafia di Bari lo scorso 19 maggio è stata eseguita la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti della società sportiva, sono scattati gli arresti per 4 soggetti ritenuti responsabili di tentata estorsione nei confronti del presidente della società e sono stati emessi ben 52 daspo.

LE MISURE IN CAMPO



Le misure contro i fenomeni di violenza legati alla tifoseria sono diverse e includono sia misure preventive che repressive. Tra queste, il Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) è la misura più nota e diffusa, ma si utilizzano anche altre strategie come il controllo della vendita dei biglietti, la sorveglianza degli stadi e la repressione dei reati commessi. Ma quando ci sono evidenti infiltrazioni delle cosche entrano in gioco altri provvedimenti.

DAI DASPO AI CODICI ANTIMAFIA



La vicenda foggiana ha visto infatti la prima applicazione del codice antimafia nei riguardi di un società calcistica: attraverso il ricorso ad un’amministrazione giudiziaria temporanea il Foggia Calcio 1920 può usufruire di questo importante strumento di controllo giudiziario previsto dall’articolo 34 del codice antimafia. Una misura quanto mai necessaria contro la criminalità che tende sempre di più ad ostacolare lo sport nella pianificazione e nella efficace conduzione delle sue progettualità, attraverso intimidazioni e violenze che hanno a lungo pesato su scelte e comportamenti anche di atleti costretti ad assistere a quelle pressioni criminali e a temere di esserne vittime.

