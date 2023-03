Papa Francesco ricoverato al "Gemelli": «Controlli programmati»

1 minuto per la lettura

ROMA – “Il Papa si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati”. Lo comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede. Papa Francesco, condotto questo pomeriggio al Gemelli, potrebbe trascorrere nell’ospedale qualche giorno. A quanto si apprende, lo staff più vicino al Pontefice – compreso il dispositivo della sicurezza – è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario.

Oltre a un’intervista che il Papa aveva in programma in Vaticano questo pomeriggio, al momento sarebbero state annullate anche le udienze del Pontefice previste per domani e dopodomani.

Francesco si trova nell’appartamento al decimo piano, cosiddetto “dei Papi”, che già usò per la degenza di dieci giorni relativa all’operazione al colon cui fu sottoposto il 4 luglio del 2021, e in precedenza utilizzato più volte anche da Giovanni Paolo II.