Bankitalia, a ottobre crescono i prestiti ai privati

2 minuti per la lettura

Bankitalia ha pubblicato il report sui prestiti ai privati nel mese di ottobre, un dato che fa segnare una crescita delle erogazioni

ROMA – A ottobre, secondo i dati diffusi dalla Banca d’Italia, i prestiti erogati al settore privato sono cresciuti del 3,4% sui dodici mesi (mentre la crescita era stata del 4% nel mese precedente). Si tratta di un dato corretto sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).

In particolare, sempre secondo i dati di Bankitalia, i prestiti erogati alle famiglie dal sistema bancario e finanziario nel mese di ottobre sono aumentati del 4% sui dodici mesi (4,2% nel mese precedente). Mentre quelli alle società non finanziarie sono cresciuti del 3,1% (contro il 4,4% nel mese precedente). I depositi del settore privato sono, invece, diminuiti dello 0,1% sui dodici mesi (in settembre erano aumentati del 2,1%). Anche la raccolta obbligazionaria è diminuita. Una calo pari ad una percentuale del 6,4% sullo stesso periodo dell’anno precedente (il calo era stato del -7,4 nel mese di settembre).

I tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie (che rientrano nel calcolo del Taeg) si sono collocati al 3,23% (2,65% in settembre). Mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all’8,94% (8,83% nel mese precedente). Quindi in entrambi i casi in aumento rispetto ai mesi precedenti

Per quanto riguarda, infine, i tassi di interesse sui nuovi prestiti erogati alle società non finanziarie sono stati pari al 2,54% (1,99% nel mese precedente). Quelli per importi fino a 1 milione sono stati pari al 3,14%. Mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 2,19%. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,37% (0,34% nel mese precedente).

I cambi del tasso di interesse varati a più riprese dalla Bce hanno quindi prodotto tangibilmente i propri effetti nel concreto facendo registrare una crescita di tutti i tassi passivi applicati alle varie categorie di prestiti erogati.