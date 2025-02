Siamo tutti Zelensky! Ucraina, l’ultima trincea dell’Europa viva

6 minuti per la lettura

Zelensky, il simbolo della Resistenza ucraina e, oggi, della infragilita speranza di un’Europa ancora viva

Il 25 febbraio 2022, il giorno dopo l’invasione russa dell’Ucraina, l’autorevole agenzia di stampa americana Associated Press pubblicò un articolo in cui veniva attribuita al presidente ucraino Volodymyr Zelensky una frase circolata subito tantissimo: «La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio», riferendosi a una presunta offerta che gli era stata fatta dagli Stati Uniti per lasciare Kiev con l’aiuto americano. Vera o non vera, è una frase nella quale c’è tutto Zelensky. «La battaglia è qui» non testimonia solo il coraggio di non disertare ma il senso storico del presidente ucraino: la Storia si fa «qui».

Non possiamo sapere se in quel preciso momento, udendo i colpi di mortaio dei soldati di Putin, Zelensky abbia intuito che la Storia e la sua persona tendevano a fondersi nell’ora più buia: quel che è certo è che fu una scelta irreversibile che oggettivamente fa di quest’uomo il simbolo della Resistenza ucraina e, oggi, della infragilita speranza di un’Europa ancora viva. È un uomo amato. E molto odiato.

Non è neppure chiarissimo perché tanta gente semplice, anche qui in Italia, lo detesti. Non risulta simpatico. Molti non sopportano il fatto che quest’uomo semplice sia un grande protagonista. Eppure era stato un grande attore brillante, persino comico. Aveva fondato la casa di produzione “Kvartal 95” che ha prodotto diversi film, cartoni animati e serie tv tra cui il famoso “Servitore del popolo”, dove metteva in scena un capo di Stato onesto, capace di superare in astuzia antagonisti e detrattori, da lui impersonato. La serie diventò un successo internazionale: vinse diversi premi, da quello del “WorldFest” di Houston al riconoscimento del “World Media Film Festival” di Amburgo.

La rivolta di Maidan forgia un certo spirito “guerriero” dell’attore: «Dieci anni fa gli ucraini hanno condotto la loro prima controffensiva contro l’illegalità, contro i tentativi di privarci di un futuro europeo, contro il nostro essere schiavi», disse il presidente dieci anni dopo come volendo evocare una continuità tra Maidan e la Resistenza. L’avventura televisiva fu il trampolino di lancio per la discesa in politica in un’Ucraina che ribolliva da anni. E così il 31 dicembre 2018 Zelensky annuncia la sua candidatura per le elezioni presidenziali del marzo successivo. Pur non avendo esperienza politica, la sua popolarità come attore e le sue posizioni anti-corruzione lo posero fin da subito in testa nei sondaggi.

C’è chi ha rilevato che nello stile comunicativo interattivo e partecipativo, nella retorica del sito web come luogo di selezione del nuovo personale di governo e nel coinvolgimento degli utenti della piattaforma alle decisioni si possono vedere analogie con l’esperienza, finita però nel cestino, di Beppe Grillo. Anche Volodymir in effetti esalta la dicotomia vecchio-nuovo, politici contro la gente comune che è la grammatica preferita del populismo. Ha osservato il sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari che «Zelensky ha una storia personale e professionale come comunicatore declinata nella forma del performer e dell’attore anche comico (e questo elemento lo ritroviamo, per esempio, nell’ironia di varie sue affermazioni e dichiarazioni).

Indossando la tuta mimetica o il maglione militare, il presidente ucraino si è mostrato sempre insieme ai suoi soldati e alla sua gente sotto assedio, oppure all’interno delle war room a Kiev affiancato da generali e collaboratori»: un “performer” che si fa statista. O come scrisse subito dopo l’invasione russa Giuliano Ferrara, «un Lenny Bruce della rivolta contro la prepotenza». Dunque, il grande comunicatore diventa Presidente. E a Mosca l’ex agente del Kgb Vladimir Putin, che già da anni ha messo l’Ucraina nel mirino, escogita e poi attua la famigerata “operazione speciale” per cacciare l’ex attore comico. Questi getta via gli abiti normali per la maglietta verde militare. È ancora il corpo che dice tutto. Il corpo del capo della Resistenza e insieme capo di Stato. Un Fidel Castro dei nostri tempi. Serve un coraggio inaudito.

Zelensky – scrive ancora Ferrara in quei giorni – è «uno che sa soffrire con dignità diremmo “laica”, anche perché è misteriosamente ebreo nelle sue fibre profonde. Usa le parole giuste per la sua ribellione al Golia che schiaccia il suo paese e il suo popolo». Con questo coraggio, ventiquattr’ore dopo l’invasione, il presidente si fa riprendere in un video memorabile per le strade a stento illuminate da una luce fioca della “Città”, come Bulgakov chiamava Kiev. «Siamo a Kiev, stiamo difendendo l’Ucraina», dice Zelensky, vestito con una tuta militare, circondato da altre quattro persone, anche loro in tenuta da combattimento. Io sono qui, Vladimir. Vienimi a prendere. E si farà vedere ancora, il capo partigiano, a Bucha, dopo il massacro di quella cittadina: «Abbiamo persone forti, gentili e dure a morire». Un bellissimo ossimoro, gentili e duri a morire. Dicono tutti che gli ucraini sono così.

Il popolo capisce. Si mette come un sol uomo dietro il presidente-capo. Osservò alla fine del terribile 2022 Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca presso l’Istituto Affari Internazionali e fervida sostenitruce della causa ucraina: «Uno dei motivi per cui l’Ucraina non ha perso la guerra finora è la resilienza dei cittadini. Zelensky rappresenta il popolo ucraino, né di più né di meno». L’identificazione tra il popolo e il suo capo è sempre uno degli elementi decisivi di ogni Resistenza, che è guerra appunto di popolo, non solo affare di militari. Solo un perfetto ignorante come Putin, non a caso imitato da un altro ignorante come Trump, può accusare il leader ucraino di essere un dittatore che non convoca le elezioni: le “elezioni” in questi tre anni sono state ogni giorni, ogni minuto, sulle contrade e nei villaggi ucraini, combattendo.

Intanto il presidente comincia a girare il mondo come un matto per reclamare aiuti militari, questa sarà una costante per tutti questi tre anni. «Ci serve aiuto. Ogni arma è una vita umana salvata», dice a Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz insieme in visita a garantirli appoggio. Joe Biden è con lui. Senza tentennamenti. Anche se le armi arrivano sempre tardi. “Slava Ukraini” diventa una parola d’ordine globale. Zelensky non cede. È una guerra lunga, lunghissima, di movimento e di posizione insieme, militare e politica, persino psicologica. Per certi versi ricorda la Prima guerra mondiale, i combattimenti nel fango, corpo a corpo, villaggio per villaggio, cadaveri per le strade, bambini scalzi, vecchine che fanno un po’ di zuppa con quello che hanno, bombardamenti, controffensive, palazzi che crollano.

Più avanti le truppe ucraine riescono persino a sfondare in Russia, forse un’avanzata effimera, ma il nemico è forte seppure costretto a chiedere aiuto ai nordcoreani, nientemeno. Ma mentre i giorni trascorrono in una sanguinosa incertezza, inevitabilmente il mondo libero si è progressivamente stancato di un conflitto in perenne stallo smarrendo il senso generale, planetario, della battaglia per la difesa dell’Ucraina, inconsciamente relegandola a guerra regionale o poco più: e c’è qui un forte elemento di irresponsabilità dei leader mondiali, chi più chi meno, nell’aver lasciato solo il capo della Resistenza Volodymir Zelensky davanti ai carrarmati di Putin come quel ragazzo nell’89 sulla piazza Tienanmen. E tuttavia l’Ucraina ha tenuto, e tiene, seppur sanguinante e destinata ad essere amputata.

Mentre si continua a combattere palmo a palmo come in Normandia nel ’44, Zelensky deve ora affrontare l’imprevedibile, il voltafaccia americano e l’obiettiva saldatura tra trumpismo e putinismo, saldatura che ricorda, come ha osservato correttamente il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la prima intesa tra Hitler e Stalin ma che, se possibile, è ancora più dominata da un cinismo senza argini. Nella svolta epocale di questi giorni di cui parleranno i libri di storia chiedendosi come sia stato possibile che il Paese di Jefferson, di Roosevelt, di John Kennedy, sia potuto diventare il regno della cattiveria planetaria, Volodymir Zelensky sta ancora lì con la sua maglietta verde, capo della Resistenza non solo degli ucraini ma di tutti gli uomini liberi.