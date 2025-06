Il diritto di Israele e i nostri dubbi

3 minuti per la lettura

LA GUERRA di Israele all’Iran è senz’altro una guerra giusta, ma è anche una guerra opportuna? Rivendico questo interrogativo di fronte a chi, come Giuliano Ferrara sul Foglio, divide il campo dell’opinione pubblica tra chi si schiera al fianco degli israeliani e gli «impudenti, lenti, esitanti pacifisti, accucciati nel benessere, svergognati spettatori dell’offensiva contro l’atomica iraniana». Ma se di fronte a una scelta strategica così decisiva e così estrema non sia possibile un giudizio di complessità, se questo giudizio debba dipendere unicamente dall’appartenenza a un campo, allora il nostro discorso pubblico è condannato a essere uno spazio di incomprensione e di confusione.

Chi scrive sta, senza se e senza ma, dalla parte di Israele e dell’Occidente, e tuttavia nutre dubbi su quanto accade. Dubbi che non riguardano le ragioni che sul piano logico giustificano la guerra, ma la sua opportunità concreta e le forme in cui avviene. La guerra di Israele è giusta perché l’Iran è uno Stato canaglia, che si propone l’annientamento di Israele, che è regista e mandante di tutti fattori di inquinamento del Medioriente, dagli Houthi ad Hamas a Hezbollah, che finanzia la guerriglia e le stragi, che assoggetta da mezzo secolo una popolazione a una dittatura retriva e feroce, che minaccia l’Occidente con un programma nucleare inaccettabile e in violazione delle prescrizioni dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

La guerra è giusta, ma preventiva. Perché la minaccia nucleare, che l’Iran rappresenta, non basta a cambiare il nome di chi per primo intraprende le ostilità. Che resta Israele, altrimenti chiunque sarebbe legittimato ad attaccare qualunque regime purché tirannico e, vista la concentrazione di tiranni, il pianeta sarebbe una polveriera. La fonte di legittimazione di una guerra giusta e preventiva è che sia decisa in un contesto di alleanze in cui potenze democratiche ne condividano la responsabilità, in ragione di una difesa della democrazia e della libertà.

Purtroppo questo contesto non esisteva nel momento in cui la guerra è stata scatenata, ed è tutto da costruire. L’Atlantismo, come lo abbiamo conosciuto per ottant’anni, è archiviato. L’America di Trump lo ha picconato in una maniera così radicale tanto da non avere neanche l’imbarazzo di proporre Putin come il mediatore di una futura trattativa tra le parti. E anche a voler far riferimento a un nuovo contesto atlantico unipolare, guidato dalla sola potenza americana, si è costretti a interpretare l’ambivalenza delle posizioni di Trump rispetto a un conflitto che la sua fallimentare diplomazia non ha scongiurato, che ha probabilmente ha subito e di cui non si comprende in che misura sia disposta ad assumere una successiva corresponsabilità. Tutto questo per dire che i raid portano la firma del governo fino a ieri periclitante di Tel Aviv, che assume la responsabilità di aprire un conflitto regionale, in un contesto di interdipendenza in cui sussiste il rischio di un effetto domino che solo la stabilità di un ordine internazionale può scongiurare. Ordine che oggi è il punto debole dell’intero sistema geopolitico mondiale.

Ma c’è una seconda condizione per sposare una guerra giusta e preventiva. Si chiama opportunità. Che è una valutazione di merito sulle possibilità di successo e sui costi umani che presenta. Se l’obiettivo è il cambio di regime, bisogna chiedersi chi e in che modo può aiutare la dissidenza iraniana a organizzarsi e a battere un colpo. Netanyahu? Per quel che vale un parallelo storico, noi fummo aiutati dagli americani a battere il nazismo, ma la resistenza fu la fonte di legittimazione democratica per l’intervento angloamericano. Sarebbe singolare che, dopo aver ingloriosamente abbandonato l’Afghanistan al suo destino, l’Occidente rispolverasse l’esportazione della democrazia applicandola in maniera così maldestra. Salvo poi tornare a convincersi ciclicamente che la democrazia è inesportabile. Falso. Ma c’è modo e modo di farlo, e questo non pare proprio il migliore.

Questo per dire che Israele ha la facoltà di attaccare l’Iran, e noi europei abbiamo il dovere di stare al suo fianco, ma anche di dubitare se legittimare quella facoltà come un diritto. Perché – su questo ha ragione Giuliano Ferrara – stiamo tutti comodamente seduti sui nostri comodi salotti. E da qui allo stesso modo la codardia e l’azzardo possono avere la forma di uno stesso abbaglio.