PER ABBATTERE I MURI NON SERVONO GLI SLOGAN

Tranne la brevissima parentesi di Hollande, capo di stato francese che non aveva in simpatia la tradizione dei bilaterali con la ex cancelliera Merkel e chiedeva quasi sempre la partecipazione del premier italiano di turno, il duo franco-tedesco ha avuto sempre saldamente in mano la cabina di comando dell’Europa senza condividerla con altri.

Oggi si torna alla stagione dei Fondatori, quando a riunirsi erano tre uomini di confine, Adenauer, De Gasperi, Monnet, ma uno era tedesco, uno era italiano, uno era francese. Esattamente come è oggi. Non lo avrei dato per scontato, visti i precedenti. Sulle sanzioni alla Russia sul petrolio siamo al più classico dei compromessi europei con tempi e modalità non all’altezza della situazione, ma il tracciato futuro da architetto politico della nuova Europa che Draghi continua a delineare dalla “nuova cabina di comando” ha il vantaggio del realismo e del senso della storia.

Delinea un orizzonte dove tutti si dovranno ritrovare perché individua l’esigenza di nuovi recovery per rispondere alla domanda comune di una difesa europea, e alle sfide della transizione digitale, della ricostruzione Ucraina. È il segno più concreto di una visione che fa i conti con le esiguità delle risorse dei bilanci nazionali e torna a scontrarsi con interessi miopi di Paesi che – sbagliando – pensano di potere fare da soli davanti alle incertezze di una pandemia globale, di una possibile carestia umanitaria, e di uno shock energetico da inflazione e dipendenza europea dalla Russia. Vanno contro la storia e l’amara realtà condurrà tutti alla ragione. Vorrà o meno dire qualcosa che quando si è trattato di decidere le sanzioni finanziarie alla Russia la ministra dell’economia americana, Janet Yellen, ha chiesto lumi all’ex presidente della Banca centrale europea che ha salvato l’euro e si chiama Mario Draghi?

Vorrà dire o meno qualcosa che proprio Draghi sia stato il primo, seguito autorevolmente a ruota da Macron e Scholz, a porre Putin e Zelensky di fronte alle loro responsabilità per risolvere il problema di sbloccare il grano ucraino fermo nei depositi liberando i porti e evitando una carestia alimentare che può avere effetti catastrofici in termini umanitari?

Questi sono i temi internazionali, dove i gattopardi hanno i giorni contati, poi ci sono quelli interni che sono altrettanto decisivi, e fanno di questi sei mesi il banco di prova dell’Italia di domani. Anche qui di tutto si parla, meno che di slogan. Quando si dice Piano nazionale di ripresa e di resilienza o Pnrr non si tratta di uno scioglilingua, ma di un complesso preciso di riforme di struttura e di investimenti pubblici e privati che costituiscono insieme la base della ripresa di lungo termine dell’Italia e l’ultima concreta possibilità di cambiare l’Europa. Perché se questo primo programma europeo finanziato con debito comune fallisce per colpa nostra, non ne seguiranno altri. Per superare l’impasse delle elezioni si è trasferita al decreto attuativo la contesa paralizzante sugli indennizzi ai balneari in modo da sbloccare la delega sulla concorrenza e con procedure analoghe ci si muove sul versante della delega fiscale dove nella stessa maggioranza c’è chi vuole la Flat tax e chi vuole abbattere tutte le cedolari e si rischia di fermare il cammino della riduzione dell’Irpef e del cuneo fiscale che è il cuore della riforma italiana. Siamo davanti a una guida silente ma fattiva a livello europeo che è quella di Draghi che non ci possiamo permettere di indebolire noi perché sono già in tanti in Europa a frenare sul mandato esplorativo dato alla Commissione per il tetto al prezzo del gas e sulla condivisione di debito, investimenti, difesa e politica estera che sono le stelle polari del progetto europeo Draghi-Macron. Sul piano interno ci sono ancora troppi gruppuscoli e capi-partito che si muovono ogni giorno come il naufrago in mezzo al mare che si aggrappa al tronco di legno che cambia di giorno in giorno pensando di salvarsi, ma che così facendo è inevitabilmente destinato ad andare a fondo. Questa Italia che in casa e fuori si rifiuta ostinatamente di guardare al futuro, è bene che cambi in fretta direzione di marcia. Perché in questi sei mesi si gioca il futuro dell’Italia e la solita melina politica lo pregiudica per sempre.