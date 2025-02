IL VALZER DELL’IPOCRISIA CONTRO IL MALE DELLA VERITÀ

2 minuti per la lettura

Una volta si diceva che in Parlamento c’era il partito trasversale dei professori. Oggi che vengono eletti soprattutto i semialfabetizzati, è più trasversale l’ipocrisia. Arrestato e poi fatto liberare dal governo, Almasri, il figlio nascosto di Attila e Himmler, ha dato occasione alla destra e alla sinistra di rivolgersi agli italiani come faceva il tizio di una storiella raccontata da Freud, il quale, restituendo una pentola danneggiata dopo averla presa in prestito, si giustificava così: quando me l’hanno data era già bucata, l’ho restituita integra, non l’ho mai presa in prestito.

Ovviamente, una scusa da sola può essere vera ma tutte insieme sono per forza false. Nella situazione che ci interessa, gli uni e gli altri si sono dati il cambio per costruire il seguente argomento: Almasri non andava arrestato, il suo arresto è stato doveroso, il rilascio è la conseguenza di procedure giuridiche ineccepibili. Importa poco sapere chi e quando ha sostenuto una tesi oppure l’altra, perché in materia di ipocrisia le cose stanno come diceva Totò: una mano lava l’altra e tutt’e due si lavano la faccia (se è qualunquismo, purtroppo è nelle cose).

La faccia è la famosa ragione di stato. Ovvero il fatto che trattenere il feroce Saladino avrebbe avuto delle conseguenze: ritorsioni, crisi diplomatiche e un inasprimento delle tensioni internazionali. Qui però finisce l’analogia con l’esempio freudiano: in quel caso l’eccesso di spiegazioni è un segnale di conflitto interiore, perché il danneggiatore di pentole vuole nascondere qualcosa a se stesso e agli altri.

Invece, dietro gli argomenti barocchi di governo e opposizione c’è un segreto di Pulcinella. Allora perché non hanno detto chiaro e tondo come stanno le cose? Perché l’ipocrisia riguarda i parlamentari, ma è ancora più diffusa nell’opinione pubblica di cui i parlamentari sono ostaggi. Il motivo di questo teatrino inverecondo siamo noi. Un governo che avesse ammesso in quale misura la liberazione di un poco di buono è dettata dalla necessità di essere cinici avrebbe visto crescere velocemente le barricate sotto le finestre di Palazzo Chigi.

La cosa curiosa è che sarebbero scese in piazza le stesse persone che un’ora prima spiegavano al resto della famiglia che cos’è e a cosa serve la ragione di stato. Soffriamo di una curiosa schizofrenia collettiva: sappiamo benissimo dove sta di casa la triste verità ma vogliamo esserne gli unici depositari e rifiutiamo di accettarla se arriva da qualcun altro, soprattutto se lo abbiamo eletto. Noi possiamo comportarci e pensare da mascalzoni, loro no. E così, il teatrino continua. La destra finge di essere garantista, la sinistra finge di essere paladina dei diritti umani, e noi fingiamo di indignarci. Raccontare agli altri come è fatta la dura realtà è un piacere, ma farselo raccontare è intollerabile. Questo narcisismo patologico e diffuso, insofferente di qualsiasi autorità morale e intellettuale che non sia la propria, è fondamentalmente anarcoide e profondamente italiano. Se Freud fosse tra noi, sicuramente avrebbe preso appunti.