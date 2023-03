Sbarchi, governo in fibrillazione, Lampedusa scoppia ma Roma non sta meglio

3 minuti per la lettura

In meno di 24 ore, a Lampedusa, sbarchi con oltre due mila migranti e a Roma cresce la fibrillazione nel Governo

In meno di 24 ore, a Lampedusa, arrivano oltre due mila migranti. Un numero che sembra essere destinato a crescere verso quota tremila. Per di più, due barchini, con a bordo subsahariani, sono naufragati in area Sar Maltese. E sono almeno sette i cadaveri già recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle italiane che sono intervenute.

Tutto questo avviene a un giorno di distanza dalla fine del Consiglio europeo. Giorgia Meloni non ha portato a casa risultati concreti, ma la promessa che l’Europa interverrà. «Bisogna conoscere i meccanismi di quei contesti, non si esce con una soluzione che viene messa in campo il giorno dopo» osserva il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

LAMPEDUSA SCOPPIA, ROMA PREOCCUPATA DAI CONTINUI SBARCHI

La questione migranti, insomma, continua a preoccupare Palazzo Chigi. Non a caso il vicepremier Matteo Salvini la mette così: «I numeri di quest’anno sono inaccettabili per un paese moderno, civile e evoluto, anche perché non siamo in grado di dare assistenza a questa gente. Con tanti italiani in difficoltà non possiamo essere lasciati da soli». Sia come sia l’esecutivo si dice soddisfatto.

E lo conferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Questo governo – dice Tajani – ha posto al centro del dibattito politico europeo la questione migratoria, che interessa il corridoio mediterraneo, ma anche certamente il corridoio balcanico, e tutta la nostra azione e forte presenza nei Balcani serve a dare stabilità a quella regione e a quelle vicine all’Italia, riducendo la pressione migratoria».

SBARCHI, L’ATTACCO DELL’OPPOSIZIONE AL GOVERNO

Di parere avverso le opposizioni che bollano il consiglio europeo, come un consesso in cui la maggioranza Meloni non è riuscita ad incassare alcun risultato. Francesco Boccia, senatore del Pd e in lizza per diventare capogruppo di Palazzo Madama, sostiene che «il governo Meloni costringe gli italiani a stare ai margini dell’Europa, dal Consiglio europeo l’Italia è tornata a mani vuote. Sarebbe il caso che la destra smettesse di fare propaganda perché sono in gioco scelte fondamentali per l’Europa: sul ruolo dell’Europa nei negoziati di pace per la guerra in Ucraina, ai migranti, alla necessità di garantire la stabilità finanziaria con la ratifica del Mes, fino alle nuove regole del patto di stabilità, l’Italia deve tornare ad essere protagonista perché siamo il cuore e le braccia dell’Europa e non possiamo restare ai margini dei processi decisionali e politici».

In scia con Boccia anche l’ex premier Giuseppe Conte: «Al momento segnali tangibili e concreti ancora non ce ne sono. Passi avanti sul fronte dell’immigrazione ancora non li abbiamo constatati. Potremmo dirci soddisfatti solo quando si vedranno svolte concrete in Europa». L’opposizione bacchetta in coro l’operato del governo.

Una linea condivisa anche da Azione di Calenda. «Il risultato del Consiglio è deludente» attacca Mariastella Gelmini. Sullo sfondo non scende la tensione all’interno del Pd, per la scelta dei nuovi capigruppo di Camera e Senato. La segretaria Schlein ha proposto Francesco Boccia per il Senato e Chiara Braga per la Camera. Ma il governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Pd non ci sta: «Attendo una nuova proposta entro lunedì, l’unità dipende da entrambi».