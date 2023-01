1 minuto per la lettura

La Destra e la tetta. Sulla questione a tutti nota della vacanza di lusso a Cortina di Giuseppe Conte – capo dei poveri – si è espresso da par suo, sul Corriere della Sera, Massimo Gramellini che è autorità morale indiscussa nonché genitore 1 della Patria democratica e progressista. Se Conte fosse stato il leader di un partito di destra, “adesso potrebbe” – ed ecco il ragionamento del buonissimo Gramellini – “farsi fotografare senza problemi mentre brinda al nuovo anno dentro una piscina a forma di tetta”. La volgarità di questa affermazione è innanzitutto rivelatrice: il lupo di mala coscienza così come opera, pensa. E c’è tutto il Gramellini in quella tetta: come opera, pensa. Con la volgarità che è propria di chi sa solo lisciare il pelo dalla parte giusta. E campare di tirare a lisciare. Di mala coscienza.