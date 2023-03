La Card di Buttafuoco Se Michelangelo scandalizza gli Usa

1 minuto per la lettura

Il caso della preside costretta a dimettersi a New York dopo che un insegnante d’arte ha mostrato il David di Michelangelo agli studenti di prima media ritenuto da un genitore «materiale pornografico» non è una notizia da inserire nello “strano ma vero” ma un fatto inaudito su cui non basta interrogarsi – a questo ci sta portando il moralismo della cancel culture – piuttosto mobilitarsi. Dalla sfera altolocata della società anglo-americana è ormai tutto un crescendo di bislacco sabba, non meno pericoloso di una peste. Urge l’orgia, urge il compimento del ciclo e, per farla breve, urge l’urgente Shiva.