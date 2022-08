La card di Pietrangelo Buttafuoco Farà tutto il generale Inverno

1 minuto per la lettura

La storia non si fa con i se ma la previsione del futuro invece sì e se continua così il generale Inverno, per la prima volta nella storia, invece di restarsene nei suoi confini ad aspettare gli eserciti nemici per stritolarli nella morsa del ghiaccio – come accadde alle armate di Tamerlano, a quelle di Napoleone Bonaparte e di Adolf Hitler – questa volta si prenderà il disturbo di venire da noi. Le industrie dell’acciaio, della farmaceutica e le imprese di produzione di ceramica e di carta decidono di non riaprire nell’impossibilità di sostenere le spese e figurarsi cosa succederà alle pizzerie, alle illuminazioni stradali, ai riscaldamenti e ai valori dell’Occidente. E se continua la nostra guerra alla Russia, la Russia neppure se ne accorgerà. Farà tutto il Generale Inverno. Al prezzo di una scampagnata.