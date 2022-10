1 minuto per la lettura

Rimossa l’ultima statua di Lenin nella città di Kokta in Finlandia. A forza di cancel culture e in virtù di russofobia – unendo l’urgenza del politicamente corretto e l’imperativo atlantista – non andrà a finire adesso che toglieranno anche il busto di Lenin a Capri? Non resterà altro socialismo reale che Propaganda Live. E casa Cairo.