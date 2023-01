Il presepe vivo di Calaciura

1 minuto per la lettura

Natale è passato ma i libri no. Un superbo Christmas Carol è “Una Notte” di Giosuè Calaciura edito da Sellerio. Tutti i personaggi del presepio diventano persone nel tale e quale delle passioni, delle disfatte e del non saper più che fare innanzi all’imponderabile in terra, e figurarsi in cielo. Il capitolo dei Re Magi è viva brace quanto una cometa, sembra un film tanto il suono, il colore e la parola prendono forma dalla pagina.

In verità è sbagliato definire “Una Notte” un libro, è un’opera, una messa in scena, una vertigine affollata da poveri di tutto e da soldati di niente. Il lettore, anzi, lo spettatore, vi si ritrova dentro come un Re preso dal mare e infine applaude, applaude e applaude ancora.